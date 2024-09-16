委內瑞拉拘14外國人指涉破壞穩定　美國及西班牙否認圖推翻馬杜羅

委內瑞拉當局9月14日通報，該國執法部門拘捕了14名涉嫌破壞該國穩定的外國人，其中包括3名美國人、2名西班牙人和1名捷克人，其他人員國籍未有披露。被點名的3個國家均證實，已獲悉有公民在委內瑞拉被扣留，其中西班牙及美國均強調，未參與任何企圖推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政權的行動。



圖為2024年8月28日，委內瑞拉總統馬杜羅（ Nicolas Maduro ）的支持者舉行遊行，慶祝馬杜羅在之前的總統選舉獲勝。（REUTERS）

圖為於2024年8月28日，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）在抗議活動中發表演說，質疑總統選舉結果。（Reuters）

委內瑞拉當局指出，被捕的3名美國人中，包括一名美國現役軍人，此人曾參加伊拉克和阿富汗戰爭，是在委內瑞拉策劃製造混亂的負責人，策劃暗殺總統馬杜羅及和其他官員。至於被捕的兩名西班牙人，則屬於西班牙國家情報中心（CNI）成員；捷克籍疑犯是一名僱傭兵。

委方未披露其他人員的國籍，但指執法部門在其他行動中，繳獲400多支來自美國的步槍，亦要求美國政府就此解釋。

路透社15日引述西班牙外交消息人士稱，2名被捕公民並非情報機關人員，稱西班牙大使館已向委內瑞拉政府發出口頭照會，要求會見被拘留的公民，以核實他們的身份和國籍，並了解他們被指控的罪名。

美國國務院則強調，任何指控美國參與推翻馬杜羅的說法，都屬絕對錯誤。