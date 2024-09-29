以色列傳媒：薩菲丁開始掌控真主黨　比納斯魯拉更強硬

黎巴嫩真主黨28日證實，其領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）在以色列針對黎首都貝魯特南郊的空襲中身亡。對此，外界關於真主黨下一任領導人選流傳着多種說法，其中納斯魯拉表弟薩菲丁（Hashim Safi Al Din）的名字佔據了各大以色列媒體頭條。



薩菲丁（右三）2022年5月在黎巴嫩貝卡谷地出席真主黨活動（Getty）

29日，以色列《新消息報》援引一名以色列軍方高級官員的說法稱，薩菲丁目前已經過內部提名接替納斯魯拉，並開始掌控真主黨，且「將比納斯魯拉更為強硬」。而納斯魯拉此前則被以色列形容為「30多年來最兇猛的敵人之一」。

對此，該軍方官員表示，以軍目前海陸空全方位都處於高度戒備的狀態。

薩菲丁是真主黨執行委員會主席，負責監督真主黨的政治事務。他也是真主黨聖戰委員會的成員，該委員會負責管理該組織的軍事行動。

2024年9月28日，人們在伊拉克巴士拉（Basra）舉行的集會上，舉着黎巴嫩真主黨已故領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）的海報。（Reuters）

在家庭關係方面，薩菲丁是納斯魯拉的表弟，兩人一同在伊拉克納傑夫學習神學。而薩菲丁的兄弟阿卜杜拉·薩菲丁則是真主黨駐伊朗代表。同時，薩菲丁還與伊朗伊斯蘭革命衛隊高級將領蘇萊曼尼存在親家關係。2020年1月，蘇萊曼尼遭美國暗殺身亡，同年6月薩菲丁的兒子就宣佈同蘇萊曼尼的女兒澤納布舉行了大婚。

在西方媒體看來，薩菲丁的家庭關係、與納斯魯拉的外貌相似性，且同為神職人員的地位，都有利他繼承衣缽。

另外，作為美國官方認定的「恐怖分子」，薩菲丁直言不諱地批評美國的政策。為了回應美國對真主黨的壓力，他2017年曾說，「以特朗普為首的這個精神失常、瘋狂的美國政府將無法傷害抵抗力量」，並稱此類行動只會增強真主黨的決心。

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