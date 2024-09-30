韓國報告：疑中國網民賬戶有組織性發布貶韓留言

韓聯社9月29日報道引述韓國一份最新研究報告指，有疑似來自中國的網民就中韓競爭產業中的韓國產品有組織性的發布負面留言操縱輿論，貶低韓國產品，一味對中國產品給予好評。



研究小組就2023年7月至今年8月對在NAVER、YouTube、NATE等網絡平台中韓中產業競爭相關新聞報道的留言進行了分析，在NAVER發現疑似為中國網民的77個賬號分為兩個小組、在核心用戶的協調下有組織地發布留言。

報告稱，此次發現的77個NAVER賬號只是冰山一角。類似的YouTube賬號共239個，且留言發佈頻度高於NAVER。

圖為2010年，德國柏林舉辦的年度黑客大會中的一名與會者。（Getty）

該報告題為《韓中競爭產業領域認知戰情況》，由韓國加圖立關東大學警察行政學系教授金恩永（音譯）和國立昌原大學國際關係學系教授洪錫勛（音譯）率領的研究小組編制並發布。

報告還發現，從幾年前開始涉及電動汽車、智能手機等韓中形成競爭關係的產業領域的新聞報道就出現類似的負面留言，近期更有增長趨勢。

報告引述的典型留言案例包括：「中國汽車質量大幅提升了，誰會買現代汽車？早點關門才不賠錢」、「美國會背叛或利用韓國」「現政權推行親美、親日政策，逐漸變成美日的屬國」。

研究組指出，需要針對這些留言建立數據庫和分析機制，以有效應對新形態的認知戰，並呼籲政府積極制定對策。