韓國羽壇一姐安洗瑩遭霸凌內幕曝光　竟要洗男前輩底褲　羽協致歉

巴黎奧運羽毛球女單金牌得主、韓國一姐安洗瑩，在奪冠後公開砲轟韓國羽毛球協會引發軒然大波。近期更爆出她遭國家隊霸凌的內幕，因她在隊內年紀最小，故必須為前輩們洗衣打掃，歷時長達7年，甚至要替隊中男前輩「手洗底褲」。



據外媒報導，安洗瑩國中時就入選國家隊，成為隊內最年輕的球員。安洗瑩因此長年被迫承擔隊內的繁瑣雜務，除洗底褲外，還包含修理前輩們斷掉的球拍線、打掃前輩房間。即使去年杭州亞運會期間，安洗瑩右膝受傷休養期間，仍需要這樣做。

巴黎奧運後，安洗瑩批評羽毛球協會對受傷球員的治療能力以及球隊的訓練體系，並上載自己腳底的水泡照。(網上圖片)

此外，韓國當局調查指出，羽毛球協會高層官員涉嫌與贊助商勾結，強迫國家隊選手在訓練和比賽中必須穿着特定品牌的服裝與裝備；安洗瑩先前曾多次表達穿贊助商的球鞋導致腳底嚴重磨損受傷。

韓國羽協會長金澤圭、教練金學均等主要負責人26日出席記者會，證實上述消息並表達歉意。金澤圭亦指出，國家隊選手只能使用指定贊助商的產品是長期以來的規定，即使他想改變，也無法馬上處理，但承諾未來會進行調整。

早在去年2月，安洗瑩就因無法忍受「後輩文化」而向羽毛球協會提交請願書，惟被拒絕。而在巴黎奧運後，安洗瑩突然透露退出國家隊的願望，並控訴國家隊的「長輩欺凌後輩」的不公現象，又批評羽毛球協會對受傷球員的治療能力以及球隊的訓練體系，並上載自己腳底的水泡照；及後在壓力下一度公開道歉。

然而，隨着韓國輿論的沸騰，以及國會介入其中，羽協會長金澤圭備受壓力，甚至有議員要求他引咎辭職。