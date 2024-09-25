中國軍機頻現韓國防空識別區　專家：與空域重疊有關　增監控負擔

韓國國會國防委員會25日公佈一份國防部資料，當中顯示過去4年，中國軍用飛機先後330多次，在未經通報的情況下進入韓國防空識別區。對此，專家分析，這與中韓兩國防空識別區空域重疊有關，同時也恐反映了雙方關係不佳，並導致監控負擔增加。



韓聯社引述資料指，按年份計，中國軍機在2020年和2021年分別進入韓國防空識別區70多次，2022年進入60多次，2023年達130多次，每年平均82.5次。

報道又稱，防空識別區並不等於領空，而是一個國家基於空防需要而劃定的空域，目的是為軍方提早發現、識別和實施空軍攔截行動提供條件。按照國際慣例，軍用飛機在進入別國防空識別區前，應事先提交飛行計劃，並通報飛入地點，讓對方能提早識別與應對。

中華戰略前瞻協會研究員兼秘書長揭仲向中央社表示，，防空識別區較領海、領空大得多，位置在公海上空。其主要是在冷戰時期替防空拉出充足的緩衝空間，在國際法上未有法律地位。而他國軍機沒有事先通報飛入防空識別區時，會對其採取識別行動與口頭驅趕，例如要求對方通話、要求說明來意，倘若飛行方向對領空造成威脅時會要求對方掉頭；若持續進逼，則會有警告性動作，例如日本先前對他國軍機射熱焰彈示警。

揭仲認為，中國軍機頻頻進入韓國防空識別區與雙方防空識別區重疊有關，因此在執行任務時，中國不會去刻意迴避韓國防空識別區；只要中國軍機沒有持續往韓國領空前進，韓國原則上也是對其保持監控。不過揭仲也指，隨著中國軍機執勤頻率增加，屢屢進入韓國防空識別區，韓國軍方監控負擔將增加，這恐也反映了雙方政治關係較差。

至於解放軍軍機闖入台灣防空識別區，揭仲認為與韓國案例大有不同，因北京僅有畫設東海防空識別區，兩岸沒有空域重疊問題。而除了進入台灣防空識別區，解放軍軍機甚至有戰術演練等過程，帶有濃厚對台政治示威、軍事壓迫味道。