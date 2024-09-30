尼泊爾暴雨引發洪水釀至少151死　學校被迫關閉

尼泊爾國家減災與管理局（NPDRR）週日（9月29日）說，尼泊爾境內連續兩天的強降雨引發了山泥傾瀉和洪水，造成至少151人死亡，56人失蹤，尼泊爾已關閉學校三天。



綜合路透社和法媒報道，洪水導致加德滿都（Kathmandu）的交通和正常活動陷入停頓，共有37人死亡。

當局說，許多學校建築被雨水損壞，需要維修。教育部發言人巴塔萊（Lakshmi Bhattarai）告訴路透社：「我們已敦促有關當局關閉受災地區的學校三天。」

專家說，加德滿都部分地區降雨量高達322毫米，導致巴格馬蒂河（Bagmati River）水位超過警戒線2.2米。但首都氣象預報員Govinda Jha說，星期天早上許多地方的降雨有所減弱。「可能會有一些局部陣雨，但大雨不太可能出現。」

內政部發言人蒂瓦里（Rishiram Tiwari）說，推土機正在清理幾條被碎石堵塞、切斷加德滿都與該國其他地區聯繫的高速公路。他說：「已有3000多人獲救。」

2024年9月28日，尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）暴雨過後頓成澤國，當地救援人員使用橡皮艇將居民從洪水氾濫的地區轉移到安全地帶。（Reuters）

尼泊爾警方發言人卡爾基（Dan Bahadur Karki）說，山泥傾瀉導致泥土傾瀉到加德滿都南部的一條高速公路、至少三輛汽車上的36名遇難者被活埋。

首都氣象官員將暴雨歸咎於孟加拉灣的低壓系統。國際山地綜合發展中心（ICIMOD）的氣候科學家說，尼泊爾的無序發展加劇了氣候變化風險。該機構的環境風險官員什雷斯塔（Arun Bhakta Shrestha） 說：「我從未見過加德滿都發生如此規模的洪水。」

在一份聲明中，該機構敦促政府和城市規劃者緊急加大對基礎設施的投資和規劃，例如地下雨水和污水處理系統，既包括「灰色」或人工類型，也包括「綠色」或基於自然的類型。

聲明還補充道，由於無計劃的定居和城市化建設、在洪泛區上建設、缺乏蓄水區以及侵佔巴格馬蒂河，導致排水不暢，加劇了降雨的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

