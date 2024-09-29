尼泊爾暴雨引發水災及山泥傾瀉 至少66死69人失蹤
撰文：劉耀洋
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尼泊爾內政部官員Dil Kumar Tamang於9月28日表示，持續的暴雨引發水災與山泥傾瀉，目前國內主要道路關閉，國內航班亦已中斷，目前造成至少66人死亡、60人受傷以及69人失蹤。
路透社28日報道，大多數死傷皆集中在擁有400萬人口的首都加德滿都（Kathmandu），水災已導致交通及其他活動停滯。
報告顯示，加德滿都部份地區過去一天降雨量高達322.2毫米，救援人員使用直升機和橡皮艇來幫助困在屋頂或高地上的人們；加德滿都機場發言人Rinji Sherpa表示，國際航班仍在運營，但許多國內航班已中斷。
警方發言人Dan Bahadur Karki表示，暴雨引發大量山泥傾瀉，其中有28個地方發生山泥傾瀉後堵塞當地高速公路，警方正努力清理現場以重新開放道路。
加德滿都天氣預報官員Binu Maharjan預測，當地降雨量最早可能要到29日才會減弱。
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