Jessica Alba與Demi Lovato眾星助力　賀錦麗2場活動籌4.2億元

撰文：聯合早報
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美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在週末兩場籌款活動，共籌集了5500萬美元（約4.2億港元）。

路透社報道，賀錦麗的一名競選團隊成員星期天（9月30日）透露，29日在三藩市藝術宮舉行的籌款活動籌到2700萬美元。前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在這場籌款活動發表講話，歌手Andra Day演唱Rise Up。

隨後，賀錦麗在洛杉磯市中心舉行的另一場活動籌集了2800萬美元，Alanis Morissette和Halle Bailey為活動獻唱歌曲。

↓ 《小魚仙》女主角Halle Bailey獻唱歌曲 ↓

其他出席活動藝人包括Keegan-Michael Key、Sterling K. Brown、Demi Lovato、謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）、Lily Tomlin和Stevie Wonder。

賀錦麗在兩場籌款活動中再次強調她的經濟政策，稱自己是資本主義者，並以生存角度描述美國總統選舉的利害關係。

她告訴捐贈者她會在總統選舉獲勝，但她同時強調自己在這場競選中處於劣勢，因為只剩下幾周時間爭取選民的支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

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