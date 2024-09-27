澤連斯基分別晤拜登賀錦麗　稱將討論如何加強烏克蘭「勝利計劃」

美國總統拜登（Joe Biden）9月26日在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮前夕，宣布對烏克蘭提供近80億美元（約622億港元）軍援。澤連斯基當日分別與拜登和民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）會晤。



路透社26日報道，拜登在會見澤連斯基前表示，他在總統任期結束前將加快向烏克蘭提供援助資金，以加強烏方在未來與俄羅斯談判的地位，並指出美方將處理烏克蘭未來的國防需求。

澤連斯基則在會晤前的聲明中表示，他將向拜登提出並討論「勝利計畫」的細節，他們準備討論如何加強計劃、協調美烏的立場。

2024年9月26日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在美國華盛頓出席於國會大廈舉行的會議後準備離開。（Reuters）

澤連斯基同日稍後再分別與賀錦麗會晤，並在會晤結束後舉行記者會。賀錦麗重申她對烏克蘭的支持，並表示自已很自豪能夠與烏方站在同一陣線，將努力確保烏克蘭在俄烏戰爭中獲勝。

她其後不點名批評共和黨總統候選人、副總統特朗普（Donald Trump），稱美國「某些人」呼籲烏克蘭割讓領土給俄羅斯是危險及不可接受。

賀錦麗指出：「如果我們允許像普京這樣的侵略者不受懲罰地佔領土地，他們就會繼續前進，他可能會將目光投向波蘭、波羅的海國家和其他北約盟國，美國不能也不應該將自己與其他國家疏離。」

澤倫斯基其後強調，只有公正的和平才能真正結束俄烏戰爭。烏克蘭必須保護其人民、家庭、兒童免受俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）「邪惡的侵害」。

2024年9月26日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在華盛頓白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面時握手。（Reuters）

會晤前夕 美國向烏克蘭提供近80億美元新軍援

拜登在聲明中表示：「幫助烏克蘭抵抗俄羅斯一直是美國的首要任務，所以我今天宣布大幅提高對烏克蘭安全援助，以及一系列幫助烏方贏得這場戰爭的額外行動。」

他強調，這將為烏克蘭提供額外的防空系統、無人機系統和空對地彈藥，並加強烏克蘭的國防工業基礎。

澤連斯基在社交媒體X上表示，感謝美國向烏克蘭提供至關重要的支援，並在貼文中提到美方還提供遠程導彈等軍援。

報道引述一名美國官員表示，拜登料不會宣布允許烏克蘭使用美國飛彈打擊俄羅斯境內更深處的目標。

澤連斯基此前多次要求美國同意放寬烏克蘭使用長程導彈攻擊俄羅斯境內目標，但拜登迄今未有同意。

2024年9月26日，美國總統拜登（Joe Biden）在美國華盛頓白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）25日更新俄羅斯的核威懾政策，指若俄國領土遭常規導彈攻擊，俄方或可能使用核武，被視為對烏方要求的回應。