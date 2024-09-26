美國大選成槍戰片？賀錦麗辦公室遭槍擊　美國會揭特朗普遇刺原因

美國坦佩市（Tempe）警方在一份聲明中表示：「我們可以確認，9月23日，在民主黨全國委員會競選辦公室發現疑似槍擊造成的損壞。」由於當時大樓內沒有人，警方正在將這宗槍擊案列作財產犯罪進行調查。但警方還在採取額外措施，以確保民主黨工作人員和附近地區人員的安全，當地新聞電視台的畫面顯示，辦公室的一扇門上有兩個彈孔，窗戶上還有兩個彈孔。



警方發言人庫克（Ryan Cook）在24日的一份聲明中表示：「夜裏辦公室沒有人，但這引發人們對大樓內以及附近工作人員安全的擔憂。」遭遇槍擊的辦公室由亞利桑那州民主黨、賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競選團隊以及參議院和眾議院競選團隊的工作人員共用，是賀錦麗競選團隊在亞利桑那州的18個外地辦事處之一。民主黨眾議員斯坦頓（Greg Stanton）在X上發帖稱， 「這令人不安，但距離本次選舉結束僅剩42天，這不會阻止重要工作的完成。」

這宗疑似槍擊事件是最近幾週該辦公室發生的第二宗犯罪破壞事件。警方稱，9月16日剛過午夜，該辦公室的前窗遭到疑似BB槍或彈丸槍的物體擊中。

此次槍擊事件發生在賀錦麗計劃週五前往亞利桑那州前夕。這將是她自8月9日在格倫代爾（Glendale ）舉行集會以來首次訪問該州。亞利桑那州是重要的搖擺州，2020年，拜登僅僅在這裏贏了特朗普一萬多票。四年後，賀錦麗和特朗普（Donald Trump，又譯川普）也將在亞利桑那州一決勝負。

而作為賀錦麗的對手，近幾個月來，特朗普已經遭遇了兩次槍擊事件，而且不是針對其競選辦公室，而是更危險的直接針對他本人的暗殺。根據美國國會參議院兩黨發布的最新報告顯示，槍手能夠在7月13日的巴特勒（Butler）集會上對特朗普實施暗殺，是因為特勤局（US Secret Service）的全面失誤。

參議院國土安全和政府事務委員會25日發布的中期報告發現，槍擊案發生前，特勤局幾乎在每個層面都存在多重失誤，包括規劃、通訊、安全和資源分配等方面。委員會主席彼得斯（Gary Peters，密歇根州民主黨議員）告訴記者：「每一個失敗都是可以避免的，而這些失敗的後果也是可怕的。」

決策真空

報告稱，在接受委員會問詢時，負責當時特朗普巴特勒集會規劃的特勤局團隊無法回答有關誰具體負責哪個部分，誰來決定集會內圈和外圍邊界的劃分，誰是最後把槍手所在的那棟大樓排除在特勤局保安範圍以外等等這類問題。參與安全規劃的人員無法就誰最終負責決策或整個過程如何進行達成一致。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。

國土安全委員會主席彼得斯25日早上告訴CNN稱，當他們向特勤局特工詢問集會當天誰是負責人時，他聽到了「很多指責」。彼得斯表示：「這應該有一個非常明確的答案，但問題是，沒有答案。這讓我們非常驚訝。我們找不到一個人說『他／她就是負責人』」

特勤局、聯邦、州和地方執法部門在7月13日集會前只舉行了兩次「正式」會議，並將活動前的互動描述為「非正式的」。特工們還對誰負責設置作戰室、如何配備人員以及該機構如何與當地官員溝通存在分歧。

領導小組委員會調查的康涅狄格州民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）24日告訴記者：「總體而言，缺乏有效的指揮系統，這一點在我們進行採訪時表現得非常明顯。這幾乎就像一場《兩傻大戰科學怪人》（Abbott and Costello Meet Frankenstein）的鬧劇，所有不同的演員都在指責『誰該負責？』」

並且，許多負責人否認他們對計劃或安全失誤負有責任，並推卸責任。特勤局先遣人員表示，「規劃和安全決定都是共同制定的，沒有指定任何人負責批准」。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍擊發生後，特勤人員第一時間衝上台，包圍並保護他。在特勤局人員簇擁下，特朗普離開講台。從這樣照片可見，他的右耳和臉部受傷，正在流血。（Reuters）

忽視槍手信息

根據保護特朗普的特工和匹茲堡駐外辦事處特工的證詞，他們當時都不知道，在槍擊案發生的27分鐘前，特勤局的安保室和反狙擊小組接到通知，有人在大樓附近發現了一名可疑人員，並攜帶測距儀。

而在槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）開槍射擊前約兩分鐘，特勤局就接到通知，樓頂上有人。但最後克魯克斯在離特朗普不到150碼的地方，朝着特朗普開了八槍。最後導致特朗普被子彈或子彈碎片擊中耳朵，一名參與集會者被殺，另有兩人受傷。

在克魯克斯開槍前約22秒，一名當地警員通過無線電發出警報，稱大樓內有持槍人員。但這一信息並未傳達給特勤局的關鍵工作人員。

槍手最後是被特勤局狙擊手擊斃，但反狙擊小組最初收到的信息非常模糊。反狙擊小組並沒有聽到當地通訊警告說附近建築物的屋頂上有一名男子，而是在克魯克斯開槍前兩分鐘才得知當地警察正在朝三點鐘方向查看。

2024年7月13日，特朗普在賓夕凡尼亞州巴特勒（Butler）舉行競選活動，特勤局狙擊手在附近一處屋企戒備。（Reuters）

反狙擊小組長告訴委員會，當他們看到警察持槍奔跑，而居民逃離建築群周圍區域時，他們就知道有嚴重的事情發生了。「我們只是用肉眼看，沒有用任何光學儀器，就看到警察拿著手槍朝大樓跑去，我認為其中一人實際上拿着手槍，從槍套里取出，面向地面。這對我們來說是一件大事，所以我們立即轉身，將槍口朝向危險區域。我們不知道發生了什麼，但情況似乎相當嚴重，尤其是當地人的反應。」

當反狙擊小組發現了嚴重異常情況後，也沒有想過通知特朗普撤離。報告中寫道：「在槍響前不久，一名美國特勤局反狙擊手看到當地執法人員拔出槍向AGR大樓跑去，但他沒有通知前總統特朗普的護衛隊將他從舞台上帶走。」美國特勤局狙擊手告訴委員會，雖然看到警察拔出槍提高了威脅程度，但自己從未想過要通知任何人將特朗普帶下舞台。

特勤局部署反狙擊手這一事實本身就很罕見。特勤局將反狙擊手加入集會安保計劃是為了應對潛在威脅的「可靠情報」。通常，總統候選人在黨內提名大會之前不會有反狙擊手小組，而共和黨全國大會直到槍擊事件發生兩天後才開始。當地執法部門在集會前提出了對特朗普演講台對面的AGR大樓的擔憂，但該大樓的屋頂仍然沒有安全保護。

當天還有幾名特勤局特工的對講機出現問題，他們告訴委員會這些問題很常見。反狙擊小組的一名成員表示，他沒有時間拿起當天提供的本地對講機，因為他正忙着修理自己那個特勤局發放的對講機。

特勤局信息不同步，有的特工接到了信息，有的特工沒有。關於要怎麼傳達信息，也沒有標準，甚至還因為設備原因無法交流。

機構間推卸責任

特勤局特工告訴委員會，他們以為巴特勒當地的緊急救援人員會負責這座建築，但當地官員告訴國會議員，他們已經告知美國國土安全部，他們沒有能力這樣做。巴特勒縣緊急服務部門的一名警官稱，在特朗普舉行集會的兩天前，他告訴特勤局，他的團隊「沒有足夠的人力來封鎖這個地區」。該警官表示，現場人員表示已經收到信息並會處理此事。但特勤局現場特工卻講述了另一個版本，他們認為巴特勒縣緊急服務部門會負責該建築。

由於溝通不當，沒有明確的負責人，特勤局沒有按照原先計劃進入大樓，也沒有在集會開始前對大樓進行檢查。當被問及誰負責保護這座大樓時，特勤局的首席先遣特工甚至無法回答委員會。

安全請求被拒絕

在整個集會開始前，特勤人員要求獲得關鍵的資源請求也被拒絕。特朗普的特勤局安保人員在7月13日集會前要求派遣反突擊隊聯絡員，但遭到拒絕。聯絡員將為其他特勤局特工和當地執法人員提供專門的戰術建議。首席先遣特工還告訴委員會，她向特勤局申請了 13 台磁力儀，但只收到了10台。

當天，在該地區增加反無人機設備和飛行限制的請求也遭到了拒絕。更離譜的是無人機探測設備唯一的操作員僅接受過不到一小時的正式設備訓練。槍手克魯克斯操縱一架無人機在集會區域上空飛行了11分鐘，但由於操作員無法使系統正常運行，不得不撥打技術支援熱線尋求幫助，因此特勤局的系統並未發現這一情況。

特勤局代理局長羅威（Ronald Rowe）在國會作證時表示，如果無人機系統當日能夠早些投入運作，特勤局可能就能找到克魯克斯並阻止槍擊事件的發生。

美國特勤局署理局長Ronald Rowe於2024年8月2日會見傳媒。（Youtube@SecretService）

此外，儘管此次集會並未要求使用防護玻璃，特朗普的活動通常也不會使用防護玻璃，但特勤局現場特工告訴委員會使用防護玻璃肯定是有好處的。

特勤局哭窮

特勤局通訊主管古列爾米 (Anthony Guglielmi) 在25日的一份聲明中表示，參議院委員會的調查結果與特勤局自己對當天失誤的調查結果一致，並強調特朗普自那以後受到的保護有所加強。古列爾米說：「參議院報告中獲得的許多見解與我們的任務保證審查結果一致，對於確保7月13日發生的事情不再發生至關重要。」

特勤局的代理局長羅威在報告發布後表示「這是美國特勤局的失誤。我們必須為7月13日的失誤負責，並吸取教訓，確保不再發生這樣的失誤。」

特勤局官員表示，是失誤導致了集會上的襲擊，但警告稱，面對如此多的威脅和保護對象，特工們壓力很大。他們說需要增加預算、培訓和人員。特勤局正在尋求大幅增加該機構目前30億美元（約233.5億港元）的年度預算，以聘用更多特工、更新設備和加強培訓。

但在24日的簡報會上，參議院委員會的高層議員對額外預算是否可以解決特勤局的運作困境意見不一。肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）表示，特勤局的失誤是人為失誤，而非資源不足造成。威斯康星州共和黨參議員約翰遜（Ron Johnson）表示，美國國會已經增加了特勤局的工作人員和預算。約翰遜說：「特勤局的預算在10年內增加了 65%，從20億美元（約155.67億港元）增至33億美元（約256.86億港元）。」

康涅狄格州民主黨參議員布盧門撒爾認為根據初步報告，特勤局顯然需要更多資金。

上週末，參議院在為期三個月的臨時支出協議中為特勤局提供了2.32億美元（約18.06億港元）的緊急資金，該協議將延長聯邦預算至12月20日，避免政府停擺。這項協議在本週等待眾議院的表決。

呼籲變革

在宣布這份報告時，肯塔基州共和黨參議員保羅告訴記者，特勤局領導層需要做出重大變動，因為更多的錢也無法解決「人為失誤」。「無論巴特勒事件當天誰負責安保，無論在最近的刺殺事件中誰負責安保，這些人都不能領導特勤局。人為失誤太多了。如果你讓那些在安保方面犯下這些可怕、戲劇性錯誤的人來負責，那麼你給特勤局的多少錢都無法減少人為失誤。」

領導小組委員會調查的康涅狄格州民主黨參議員布盧門撒爾也呼籲特勤局高層進行改革。他24日表示需要對程序、執行和人員進行徹底整頓。他說：「我真的希望特勤局在開展保護活動的方式上進行根本性的、深遠的改革，投入更多資源，但最重要的是，提高對這些資源分配的管理能力。美國人民將對這份報告中的內容感到震驚，這份報告中積累的嚴重無能將總統置於危險之中，並可能導致持續的不安全。」

2024年7月22日，美國特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）出席眾議院監督委員會的聽證會，回應前總統特朗普（Donald Trump）遭遇槍擊的維安問題。（Reuters）

在刺殺事件發生時，擔任特勤局局長的奇特爾 （Kimberly Cheatle）因未能在聽證會上提供任何實質性答案而遭到兩黨強烈抨擊，現已辭職。

在這份報告發布以後，不禁讓人想到一句話：這個世界就是一台爛戲。即使是保護總統級別人物的特勤局，拿着幾十億美元預算，看似是最高保安級別，最後也會這樣漏洞百出，缺少決策人，溝通不順，甚至連基礎的設備都是壞的。

這份報告再次印證了《華盛頓郵報》記者萊昂尼格（Crol Leonning）在研究過去40年來，美國沒有總統被暗殺後得出的結論：美國特勤局靠的全是運氣！而直到特朗普遇刺，這份運氣終於被用光了。

本文獲冰汝看美國授權轉載

