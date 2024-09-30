以軍連日空襲黎巴嫩和也門　拜登：必須避免中東爆發全面戰爭

以軍連日空襲黎巴嫩，英國媒體報道，9月30日的空襲已造成黎巴嫩全國至少105人死亡。另外以軍亦空襲也門荷台達（Hodeidah）地區的胡塞武裝目標，造成至少4人身亡。美國總統拜登（Joe Biden）強調，必須避免中東爆發全面戰爭。



《衛報》9月30日引述黎巴嫩衛生部門的數據報道，過去兩週已有超過1000人死亡，6000人受傷，多達100萬人逃離家園，佔該國五分之一的人口。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）在黎巴嫩貝魯特南郊遭空襲死亡，圖為現場在2024年9月29日呈一片廢墟，有民眾表現哀傷。（Reuters）

據報道，以色列表示29日轟炸了也門胡塞武裝的目標。對也門荷台達港的空襲是針對胡塞武裝近日對以色列發動飛彈襲擊的回應。

2024年9月29日，從社交媒體上的影片截圖可見，以色列襲擊也門荷台達（Hodeidah）後造成大火和濃煙。（Reuters）

路透社29日報道，拜登被記者問及，是否能夠避免中東爆發全面戰爭時，拜登以「必須如此」和「我們必須避免它（中東全面戰爭）」來回應。

拜登又指，將會與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，但沒有透露具體何時進行通話。