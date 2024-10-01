石破茂提名參眾兩院闖關成功　正式出任日本新首相

日本首相岸田文雄10月1日率領內閣總辭，國會同日下午舉行臨時會議，投票表決自民黨新總裁石破茂成為第102任日本首相。其提名先在眾議院獲得過半數支持，並在參議院闖關成功，意味石破茂正式接替岸田文雄。



共同網報道，眾議院461張票中，石破茂獲291票過半數支持，力壓獲100票的立憲民主黨前首相野田佳彥、45票的日本維新會代表馬場伸幸等對手。參議院隨即表決石破茂的提名。

日本放送協會（NHK）指，石破茂正式成為首相後，會到首相官邸安排組閣事宜，其後到皇居接受德仁天皇任命，再於晚上率領內閣會見傳媒，講解執政方針。

自民黨總裁選舉：日本前防衛大臣、候選人石破茂在2024年9月27日在東京的黨總部投票。（Reuters）

而在石破茂獲提名前，首相岸田文雄同日早上率領內閣總辭。TBS電視台報道，岸田是日本史上在位時間第8長的首相，在他1094日的執政期間，他推出增加防衛費和育兒預算，以及恢復核電廠運作及延長使用時間的政策。

圖為2024年10月1日，岸田文雄正式辭任首相後，隨即離開首相官邸。（Reuters）

而在外交方面，日韓關係在岸田執政這段期間有所改善，亦曾出訪受戰爭影響的烏克蘭。他亦在去年於廣島舉行的七國集團（G7）峰會展示外交手腕。

不過受到自民黨內派系收受政治獻金處理方式，再加上前統一教會問題影響，岸田在日本國內的支持度持續低迷，最終他決定無意連任黨總裁一職。