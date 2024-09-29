木村拓哉為他致敬染金髮　日本米芝蓮名廚巴黎住所遭闖入　妻重傷

日本名廚小林圭是首位在《米芝蓮指南法國》奪下3星的亞洲人。他近日擔任木村拓哉主演電影《Grand Maison Paris》的料理監修，木村甚至特地染成金髮進行拍攝，以向他表達敬意。



現在傳出近日有3名男子闖入小林圭位於巴黎的家中，將他的妻子毆打到重傷，鼻子骨折、頭髮被扯斷。由於巴黎近日發生多宗鎖定名人家下手的強盜案，當地警方推測兇手為預謀犯案，目前仍在追查3名男子的下落。

木村拓哉主演電影《Grand Maison Paris》（instagram@takuya.kimura_tak）

綜合《朝日電視台》等日媒報道，法國當地時間26日上午9點30分左右，3名年約20至30多歲的非裔男子拿著膠帶與工具，聲稱在樓上做工程出問題，希望能在樓下進行確認。小林的妻子不疑有他，打開家門後，對方卻強行闖入她的家中。她在阻止對方的過程中遭3人痛毆，頭髮被扯斷、鼻骨骨折，全身遭到毆打。

亞洲名廚小林圭

所幸管理員與鄰居聽到她的尖叫聲後立刻報警，3人在警方趕到前逃之夭夭。小林的妻子前往醫院檢查後，雖然沒有生命危險，但傷勢嚴重，需要接受約2個月的治療，精神也受到極大打擊。報導指出，巴黎近日發生多起以名人為目標的強盜事件，因此當地警方推測3名男子是預謀行兇，正在追查他們的下落。

小林出身於日本長野縣，他在巴黎經營的餐廳「kei」，自2020年起連續5年摘下《米芝蓮指南法國》象徵最高榮譽的三星，使他成為首位在法國摘下三星的亞洲人。日本巨星木村拓哉主演的電影《Grand Maison Paris》，也由小林擔任料理監修。木村為了向小林表示敬意，特地將頭髮染成金色後進行拍攝。

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