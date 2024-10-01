哈里王子返英出席慈善活動　獲10歲患重病女孩送水晶心

英國哈里王子（Prince Harry）9月30日在倫敦出席WellChild Awards頒獎禮，當日獲頒勵志獎、患有嚴重的腦部畸形和脊髓空洞症的10歲英國女孩Scarlett Cripps因哈里王子「沒有得獎」，而送了四顆「充滿愛」的心型水晶給他和他的家人。



據Cripps的媽媽Aby表示，Cripps送了四顆心型水晶給哈里王子、他的妻子梅根（Meghan Markle）、長子阿奇（Archie）以及小女兒莉莉貝特（Lilibet）。

Cripps對哈里王子說，她今晚因為自己為他人的付出而得獎，所以她希望給同樣幫助了許多人的哈里王子一些獎勵。她還說這些水晶裏面充滿了愛，所以當他感到悲傷的時候可以從裏面「擠（squeeze）」一些出來。

哈里王子9月30日出席WellChild Awards頒獎禮，與獲獎者合影。（WellChild）

WellChild Awards該獎項表彰英國身患重病卻擁有鼓舞人心的品質的孩子和年輕人，以及為他們的健康和快樂而加倍付出努力的醫療、護理和教育專業人員。

當日獲頒勵志獎的Cripps則從小就因身體疾病而行動受限，會極度疲累、常常感到劇烈疼痛。但Cripps依然保持勇敢、開朗，省下零用錢來買新的玩具放在醫院病房，還把自己獲得的「勇敢貼紙」分給其他孩子。

收下禮物的哈里對Cripps說，當他離開自己在加州的家時，他會把水晶拿出來「擠一擠」，形容禮物充滿了愛，還讓他想起 「可愛的妻子」。

《人物》（People）雜誌引述Cripps稱，她當晚還跟哈里王子討論了彼此的慈善活動。據WellChild Awards新聞稿，Scarlett 還擁有自己的慈善活動 「Scarlett Smiles」，支援面對各種挑戰的兒童。