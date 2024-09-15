哈里王子40歲生日　收王太后大額免稅利巿慶祝「升呢中佬」

英國哈里王子（Prince Harry）於9月15日年滿40歲，他也即將迎來英國王室的「超級發薪日」，獲得來自曾祖母伊利沙伯王太后（The Queen Mother）生前替王室家族設立的信託基金，金額高達700萬英鎊（約7164萬港元），且不用繳交任何稅。



綜合外媒報道，哈里王子在40歲生日之際向英國廣播公司（BBC）表示，當年他對30歲感到焦慮，但如今對40歲感到相當興奮，

無論年紀多寡，我的使命都是繼續在這個世界上露面並做善事。

英國哈里王子（Prince Harry）。（路透社）

哈里計畫生日當天和家人一起在加州度過，他也在聲明中提到，2個孩子對他的重要性，「當爸爸是我人生最大的樂趣之一，這讓我更有動力堅定地讓這個世界變得更美好。」哈里與妻子梅根（Meghan Markle）的長子阿奇（Archie）已滿5歲，小女兒莉莉貝特（Lilibet）則滿3歲。

哈里與梅根2020年脫離英國王室，帶著孩子定居於美國加州，但哈里也將收到來自王室的40歲大禮，也就是王太后生前替王室家族設立的信託基金，金額高達700萬英鎊。

此外，由於目前英國規定，僅會對捐贈者死前7年設立的信託基金徵稅，但王太后去世時間剛好避開徵稅門檻，因此哈里不用繳交任何稅。

有消息指出，哥哥威廉王子（Prince William）對於哈里已不履行王室職務，卻能繼續獲得這筆款項感到不滿。

事實上，受到英國王財務計畫結構影響，威廉在這筆信託基金上分到的錢比哈里還少，主要原因是作為國王繼承人，威廉獲封「康沃爾公爵」（Duke of Cornwall）爵位，並繼承價值高達10億英鎊的領地，所以在信託金額上，哈里能獲得更多。

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