紐約前市長朱利亞尼女撐賀錦麗　形容父親「埋特朗普堆」生活被毀

特朗普前私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的女兒Caroline Rose Giuliani在美媒文，表示支持美國副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又稱哈里斯）競選。她感慨自己已經因為特朗普（Donald Trump，又譯川普）而「失去」了父親，不忍心再因他而失去美國，稱即便是對那些曾經深信特朗普的人而言，與特朗普「扯上關係」也是災難性的。



Caroline在9月30日發表於《名利場》（Vanity Fair）的一篇文章中表示，父親朱利亞尼的生活在與特朗普聯手而毀於一旦，提醒美國人就連那些最親近特朗普的人都陷入了「災難性的」處境，若他再次當選，美國亦可能因其再次遭受重創。

Caroline感慨：「我們身邊到處都有確鑿的提示，看到特朗普留下的破壞性痕跡，眼看我父親成為其中之一，我的心都碎了。」

圖為電影製作人、朱利亞尼之女Caroline Giuliani。（@carolinerosegiu）

朱利亞尼上週因領導推翻2020年大選結果的法律工作，在華盛頓（Washington DC）被永久性禁止執業。他還一度宣布破產，現因詆毀兩名佐治亞州（Georgia）的選舉工作人員而面臨一筆近1.5億美元（約11.5億港元）損害賠償金，以及性騷擾等其他指控。

Caroline過去常因政治立場與父親陷入爭論。她表示自己是因為生育權、經濟、外交和環境政策而選擇支持賀錦麗（Kamala Harris）。