俄羅斯2025年國防預算升30%創新高　分析：加劇俄烏戰爭

俄羅斯9月30日公布2025年國防預算草案，其中2025年的國防預算為13.5萬億盧布（約1.13萬億港元），較2024年提高近30%，創下記錄。英媒30日分析，這加劇了俄烏戰爭，刺激消費並拉高通脹。



俄羅斯計劃在國防投入的巨額開支引發外界擔憂，英國《衛報》30日分析，北約（NATO）低估了俄羅斯維持長期戰爭的能力，而烏克蘭則面臨，未來西方軍事支援的不確定性。

預算草案顯示，俄羅斯在國防和安全的總開支將佔政府總支出的40%左右，預計2025年將達到41.5萬億盧布（約3.47萬億港元）。而社會支出將由2024年的7.7萬億盧布減少至2025年的6.5萬億盧布，降幅為16%。

2024年9月30日，俄羅斯莫斯科，圖為俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Viktorovich Volodin，不在圖中）向國家杜馬提交2025年財政預算草案。（俄羅斯國家杜馬網站）

俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Viktorovich Volodin）表示，預算草案須解決發展問題、確保社會義務並應對國家面臨的挑戰。