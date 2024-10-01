敘利亞國營傳媒：以色列空襲大馬士革3死9傷　電視台女主播喪生

據敘利亞國家電視台當地時間10月1日早間消息，該電視台的一位名叫艾哈邁德（Safaa Ahmad）的女主播在以色列當天對敘利亞首都大馬士革的空襲中喪生。



另據敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）1日早間報道，敘利亞防空部隊在首都大馬士革附近攔截了「敵對目標」。法新社稱，這一表述通常指的是以色列發動的襲擊。

敘利亞阿拉伯通訊社的報道介紹，以軍的空襲造成3名平民死亡、9人受傷，以及重大財產損失。一名軍方消息人士在發給該媒體的聲明中稱，當天凌晨，以色列自其佔領的戈蘭高地派出軍機和無人機，向大馬士革多個目標發動空襲。

半島電視台指出，目前尚不清楚喪生的電視台主播是否為敘利亞阿拉伯通訊社提到的三名平民死者之一。

2011年敘利亞內戰爆發後，以軍多次以打擊伊朗軍事設施為由空襲敘境內目標。敘利亞和伊朗政府均否認伊朗在敘有駐軍。去年10月新一輪巴以衝突爆發後，以色列對敘境內目標的襲擊更加頻繁。

敘利亞媒體日前報道稱，因以色列與黎巴嫩真主黨的衝突升級，近一周來已有超過17萬人從黎巴嫩進入敘利亞避難。

此前，黎巴嫩衛生部門官員說，以軍近期一系列襲擊已導致上千人死亡、超過6000人受傷，上百萬居住在黎巴嫩的人流離失所，其中不少是躲避敘利亞內戰的難民。

以色列國防軍10月1日凌晨發表聲明說，以軍已開始在黎巴嫩南部邊境地區對真主黨目標進行「有限地面行動」。

據美媒最新報道，以色列官員正不遺餘力地將上述地面軍事行動描述成是「有限範圍內的」，並表示「不會長期佔領」黎巴嫩，但拒絕透露行動的持續時間。

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