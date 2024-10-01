韓國八旬婆婆無緣環球小姐　華麗着裝獲最佳服裝獎

韓國現年81歲的崔順華（Choi Soon-hwa）在9月29日成功入圍韓國環球小姐選拔賽決賽，終在30日不敵年輕佳麗，無緣韓國環球小姐，但她憑一身鑲有白色珠子的華麗雍容着裝獲得「最佳服裝獎」。



美媒9月30日報道，崔順華的年齡大過這個獎項的歷史，她在決賽開始前坦言，「即使到了這個年紀，我也有勇氣抓住機遇，接受挑戰。」

環球小姐是全球最大規模選美比賽，由「環球小姐組織」（Miss Universe Organization）主辦。獎項自1952年成立，並從2023年9月起取消參選年齡等限制，陸續吸引許多長者參加。

▼崔順華在72歲時開展模特兒生涯，並拍攝許多靚麗照片

崔順華希望用自己的事迹告訴大眾：「當你找到自己想做的事情，挑戰自己去實現夢想時，你可以生活得更健康，並找到生活中的快樂。」

2024年9月30日，韓國首爾，81歲的模特兒崔順華獲得2024年韓國環球小姐「最佳服裝獎」。（Instagram@missuniversekor）

22歲的年輕佳麗Han Ariel贏得比賽，成為2024年韓國環球小姐，她11月將前往墨西哥參加全球環球小姐選美大賽。