韓國「發呆大賽」香港站周六舉行　逾千人報名70人入選爭冠軍

由駐香港韓國文化院（院長崔宰源）及Woopsyang Company主辦的「國際發呆比賽2024香港站」將於10月5日（周六）下午三時開始於香港元創方地面廣場舉行。國際發呆比賽一共有1265人報名，最終競爭率爲18.1比1， 表現出對活動的高度關注和參與度。最終入選者共70人，當中有電影導演、網紅、藝術家、心理學家等不同職業的人士。



根據國際發呆比賽的報名數據，其中870人為女性，是男性（395人）的兩倍以上。從年齡層分析，20歲年齡層的人最多，佔整體的35.7%（492人），其後依次爲30歲年齡層（452人）、40歲（164人）、10歲（101人）、50歲（40人）、60歲以上（14人）、10歲以下（4人）。 其中約200人（15.8%）是中小學和大學生，大多學生表示因為學業帶來不少壓力，認為參加國際發呆比賽的可以解壓，感覺會十分有趣。

參加比賽的大部分理由都是「想通過發呆比賽擺脫疲倦的日常生活，度過有意義的發呆時間。」因爲日常生活中有不同壓力，所以想透過參加國際發呆比賽，度過一個不用思考、不看手機、不受壓的90分鐘。」其中參賽者之一的心理學家表示「爲了體驗人生最重要的課題 — 與自己共處，所以報名參加」。

在參加者中，著名人士也觸目。 第36屆香港電影金像獎「新晉導演」獎提名人陳志發、100毛的Terry等將參加比賽。陳志發執導了電影《點五步》、電視劇《三一如三》、陳奕迅的MV《放》等的作品。他說：「因工作關係，經常要進行高度專注的創作思考，發呆對我來說也算是職業性發呆，因此對此挑戰充滿信心，也想藉此機會尋找靈感。」 Terry是擁有約49萬名訂閱者的香港YouTube頻道「100毛」的出演者。

2014年行為藝術家Woops Yang在韓國發起這項活動，今年迎來10周年。Woopsyang表示 「有時候會什麼都不想做，或者想放慢忙碌的生活節奏。但是圍繞大家的環境並不許可。如果在同一天，大家一起停下來什麼都不做，一起發呆的話可以放慢腳步，所以就舉辦了發呆比賽。」

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在10月5日舉行的比賽中，參賽者必須保持「發呆」狀態，90分鐘內不做任何事情。比賽冠軍將綜合「心率」和「現場觀眾投票」後選出。每15分鐘會測量心率，心率變化幅度越低，分數越高。而現場觀眾可以參考參賽者的參賽理由，並投票給想支持的參賽者。比賽冠軍將獲得發呆比賽冠軍獎盃，並以冠軍的身份受邀出席下屆國際發呆比賽。

國際發呆比賽是韓國十月文化節開幕節目韓國廣場的主要活動之一。在韓國廣場當日可以體驗多種韓國文化活動。 10月5日將進行韓食製作體驗、兒童電子音樂派對、跆拳道演出、K-POP舞蹈表演等，10月6日也將進行韓食製作體驗、韓國陶瓷工作坊、K-Quiz Golden-Bell問答大獎賞、跆拳道演出和K-POP舞蹈表演等節目。