韓國梨泰院人踩人慘案　龍山警察署前署長應對不力囚3年

韓國梨泰院2022年發生萬聖節踩踏慘案，警察署前署長李林宰因未能阻止人踩人事件而被判監禁三年。



韓聯社9月30日報道，韓國首爾西區地方法院判處當日判處龍山警察署前署長李林宰罪名成立。

檢方聲稱，儘管可以預見大規模人群擁擠情況，但被告未能履行防止災難的權利和義務。然而，被告在整個審判過程中都堅稱，大規模的人群擁擠事件是無法預料的，​​因此對事件不承擔任何責任。

2023年10月23日，人踩人慘案發生一周年，梨泰院街道一幅牆上貼滿悼念死者的字條（Reuters）

同一天，另一名負責龍山警察急救中心的前警官也因同樣罪名，被判處兩年監禁。

法院也將在30日晚些時候針對龍山區廳長朴熙英的另一項類似罪名作出判決。

今年早些時候，兩名前高級警官因銷毀與踩踏事件有關的證據而被判入獄，成為首批因這起事件被判刑的警察。

法院裁定，他們事發後刪除四份內部警察報告，這些報告事先指出該地區可能過度擁擠的安全問題。

韓國JTBC新聞台報道，金光浩否認有不當行為，並於4月告訴法庭：「不應尋找替罪羊，而應採取真正的預防措施。」

受害者家屬批評政府缺乏問責制，因為只有地區級官員被起訴，但沒有高級政府官員辭職或面臨起訴。

2024年1月30日，韓國首爾，圖為一名男子在梨泰院人踩人慘案中身亡的人遺像前默哀。（Reuters）

2022年10月29日的萬聖節，超過10萬人湧入夜店雲集的梨泰院地區，慶祝新型冠狀病毒感染疫情後首個沒有防疫限制的萬聖節，不料發生踩踏事故，導致150多人死亡、300多人受傷的慘劇。事發時，警方部署了約137名警察，但遠遠不足以應付數以萬計的人潮。

本文獲《聯合早報》授權轉載

