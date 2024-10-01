泰國校巴大火25死　教師指一度無法開車門阻逃生　警稱未找到司機

泰國曼谷附近的巴吞他尼府（Pathum Thani）一輛校巴10月1日在道路上起火，全車陷入火海，警方之後確認有25人死亡，包括22名學生與3名老師。現場目擊者悲嘆當時火勢太猛，未能救助車內師生，也有倖存教師指起初未能打開車門，阻礙逃生。警方稱目前仍未找到司機，正在尋人中。



泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）指，有老師報告在事發時起初未能打開車門，阻礙逃生。泰媒指，10多具的學生遺體出現於巴士後門附近。

這架校巴共載有44位乘客，包括38名學生及6名教師，學生年齡介乎3至9歲。據Nation Thailand報道，師生當時乘車展開校外參觀行程，途中巴士前輪爆裂，車輛失控撞上金屬護欄，導致車身起火，火勢猛烈。

泰國一輛校巴2024年10月1日在道路上起火，造成多名學生死亡（FB@Fire & Rescue Thailand）

警方：司機下落未明

綜合《曼谷郵報》（Bangkok Post）與Khaosod等泰媒報道，泰國警方表示在事發後，司機不在現場，手機也關機，正在尋人中。司機為48歲的Saman Chanphut。

法醫調查人員已經抵達意外現場收集證據，將對受害者屍體展開身份識別工作。

調查人員也核對校巴的座位圖，以幫助識別屍體，因為大多數屍體都燒得面目全非。

目擊者：欲救無從

出事校巴當時與其他兩架校巴一起行駛，本來一同出發展開校外參觀行程，據Khaosod報道，駕駛另一校巴的目擊者Krailert Isawat憶述，他起初看到出事校巴車頂冒煙，於是停車，試圖找滅火器，他談到現場多人都希望幫助車內師生，但火勢實在猛烈，他們只能後退，

他悲傷稱看到火勢愈來愈大，「我根本看不到有多少孩子在裏面，也聽不到尖叫聲，但看到有兩個孩子身體着火跑出來。」

泰國總理：承擔醫療費用

泰國新任總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，前譯貝東丹）在社交網站發文指，政府將承擔醫療費用，賠償罹難者家屬。

泰國一輛校巴2024年10月1日在道路上起火，造成多名學生死亡（FB@Fire & Rescue Thailand）

泰國一輛校巴2024年10月1日在道路上起火，造成多人死傷，車身燒剩支架（FB@Fire & Rescue Thailand）

泰國一輛校巴2024年10月1日在道路上起火，造成多人死傷，車身燒剩支架（FB@Fire & Rescue Thailand）