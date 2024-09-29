泰國可愛河馬BB紅出海外　為德州交通部代言兒童安全

泰國侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）因面頰上的粉紅肌和浮誇的表情在網絡上爆紅。連美國德州交通部（Texas Department of Transportation）都有求於牠，近日推出以牠為主角的貼文提醒車輛駕駛者注意兒童乘客的安全，貼文獲近4萬名網民點讚。



美國德州交通部近日發文提醒駕駛者注意兒童乘客的安全，圖中可見表情誇張的「彈跳豬」：

綜合外國媒體報道，兩個月大的「彈跳豬」現居泰國東部春武里府綠山動物園（Khao Kheow Open Zoo），表情多多的牠吸引大量遊客前往探訪，並成為大量網絡迷因圖的主角。

武里府綠山動物園鉅細無遺地將「彈跳豬」每日的日程放在社交媒體上，並註明「具體細節可能會因為祂的心情而改變。」

美國德州交通部（Texas Department of Transportation）9月24日在其Facebook帳戶貼出飼養員嘗試將彈跳豬放到兒童安全座椅的合成照片，圖說為「所有8歲以下的兒童都必須坐在兒童安全座椅上。」

「就算他們（孩子們）像彈跳豬一樣好動又調皮，也要確保他們正確地扣好車上的安全帶」。

網上出現大量以「彈跳豬」為主角的二次創作電影海報：

這篇貼文獲得大量網民的讚賞，他們普遍認為貼文富創意，還表示希望看到更多與彈跳豬有關的貼文。