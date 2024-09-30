外逃華商泰國獄中受訪指郭華萍是中國間諜　菲律賓議長促政府調查

柬埔寨籍華裔商人佘智江在一段媒體採訪中指菲律賓涉貪腐前市長郭華萍（Alice Guo）為中國間諜，郭華萍矢口否認，堅稱自己不是間諜，而且熱愛菲律賓。



據《菲律賓星報》報道，菲律賓眾議院星期五（9月27日）在郭華萍的聽證會上播放卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）一天前發布的紀錄片。

↓ 佘智江遭中國通緝多年，2022年涉營運跨境賭博在泰國被捕，他在緬甸建設的地產項目則被指從事電訊詐騙、人口販賣等，他遭指是電騙園區主腦，他一直否認，指僅從事地產開發與城市管理，點擊觀看更多圖片 ↓

紀錄片主要探討遭中國通緝的佘智江究竟是中國間諜還是犯罪集團首腦。原籍中國的佘智江因涉嫌運營非法跨境賭博，2022年在泰國被捕，目前在等待泰國法院裁決是否將他遣送中國。

佘智江在紀錄片中自稱是中國國家安全部人員，2016年為逃避中國當局的逮捕，而為中國國安部從事間諜工作。他聲稱曾與郭華萍合作，又說郭華萍是在中國出生的中國人，母親是中國籍的林文藝。他還向半島電視台提供了一份有郭華萍資料的文件。

↓ 佘智江在獄中接受半島電視台專訪，他稱郭華萍曾向他索取政治獻金，最後並未有給予對方金錢 ↓

祈求佘智江平安歸來的祈福大會2023年在緬甸舉辦（影片截圖）

佘智江籲郭華萍公開真相

佘智江還對郭華萍喊話道：「郭華萍，你不能相信中國。我們的生命都獻給了中國國安部。看看我現在的境遇。如果你不想步我後塵，應該公開真相。」

菲律賓當局早前調查郭華萍的真實身份時，發現她小時候入境菲律賓，簽證就掛靠在中國籍女子林文藝的護照，所以懷疑林文藝是她母親。

郭華萍看了佘智江的訪問片段後，失去了一貫的冷靜沉着，情緒激動地否認認識佘智江。

她說：「他們說我是間諜。我愛菲律賓。我是菲律賓人。我不是間諜」

菲律賓議長促調查

菲律賓參議院議長埃斯庫德羅說，菲律賓當局有必要與泰國當局聯繫，針對郭華萍可能涉嫌間諜案展開調查。

埃斯庫德羅說：「我不能說是否應該相信那個紀錄片。問題是，他在泰國的證詞可能無法在（菲律賓的）法庭上使用，因為沒有機會交叉質詢。這要由司法部檢察官和外交部來決定。這是一個複雜的過程。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

