波音737方向舵系統疑有安全風險 美國：或逾40家航空公司使用
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國國家運輸安全委員會星期一（9月30日）說，至少40家外國航空公司使用的波音737飛機的方向舵控制系統，可能存在「卡死」的安全風險。
路透社報道，美國國家運輸安全委員會（NTSB）上周針對美國聯合航空737 MAX 8客機方向舵踏板卡住的事件發布安全報告，並於星期一進一步透露，另外有兩家外國航空公司的飛機2019年也遭遇類似故障。
NTSB委員會主席霍曼迪在致聯邦航空管理局局長惠特克（Mike Whitaker）的信中說：「我們擔心其他航空公司可能沒有意識到他們的737飛機的制動器存在這個風險。」
美國目前已沒有波音737飛機使用這個可能出問題的部件，但NTSB委員會說，有271個部件可能已安裝在外國航空公司的飛機里，受影響的航空公司估計有至少40家。
波音737 MAX和上一代波音737 NG都采用這種制動器。
美國聯合航空公司的一架波音737 MAX 8客機，今年2月6日在紐澤西州降落後，方向舵踏板卡在中間位置無法移動，所幸機長改用前起落架操控飛機在跑道的滑行方向。
NTSB調查後發現，方向舵零組件中，攸關操控滑行方向的制動器故障是這起事故主因。測試結果顯示制動器易受潮，可能因此凍結而限制方向舵系統動作。
本文獲《聯合早報》授權轉載。