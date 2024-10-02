伊朗襲以色列　英媒：首次動用自製高超音速導彈「法塔赫」

伊朗10月1日發射多枚導彈進入以色列，英媒指，伊朗首次動用自製的高超音速導彈「法塔赫」（Fattah）。伊媒其後證實，伊朗1日發射「法塔赫2型」（Fattah-2）摧毀以色列的防禦系統。



伊朗邁赫爾通訊社（Mehr）1日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）1日首次使用法塔赫-2高超音速導彈摧毀箭-2型（Arrow 2）和箭-3型（Arrow 3）雷達導彈防禦系統。

據以方統計，伊朗向以色列發射180枚導彈。伊朗革命衛隊1日晚表示，他們已開始用數十枚導彈襲擊重要的軍事目標。

伊朗2023年6月6日舉行揭幕式，聲稱成功研發制造出遠程高超音速導彈法塔赫（Fattah）。法塔赫是征服者的意思。

伊朗表示，導彈是由伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊研發，時任總統萊希（Ebrahim Raisi）出席了揭幕儀式。

根據伊通社當時報道，導彈擁有二級移動噴嘴，使用固體燃料推進劑，射程為1400公里，擊中目標前速度可達13-15馬赫，可以穿透各種導彈防禦系統。