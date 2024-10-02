伊朗稱90%導彈成功擊中目標　白宮：以美聯手挫敗空襲

伊朗10月1日對以色列發動導彈攻擊，以色列全國各地拉響警號。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）翌日發佈的第二份聲明稱，「儘管相關地區受到最先進、最大規模防空系統的保護，但90%的導彈都成功擊中目標」。



IRGC的聲明還說，伊朗這次行動是在合法防禦權利的框架內進行的，並以國際法為基礎，「敵人的任何愚蠢行為都將以破壞性和令人遺憾的方式得到回應。」

據新華社早前消息，以色列國防軍1日發表聲明說，伊朗當晚向以色列多地發射導彈。同日，IRGC通過伊朗電視和廣播發表聲明說，伊朗當天對以色列的第一波導彈攻擊取得成功。聲明說，為了回應哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）、黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）以及伊朗伊斯蘭革命衛隊高級將領尼爾福魯尚（Abbas Nilforoushan）的「殉難」，伊朗的導彈攻擊瞄準了以色列的核心地帶。

白宮國家安全顧問蘇利文昨日下午指出，伊朗發射近200枚飛彈，已被美國海軍驅逐艦與以色列空軍聯手發射攔截發彈射下，至目前為止，還沒得知以色列有人員死亡、或以色列飛機、戰略性軍事資產受到損害。「簡而言之，根據目前掌握的資訊，這次攻擊似乎已被挫敗、無效。」

蘇利文補充，美國得知，在約旦河西岸的城鎮耶利戈（Jericho），據報有一名巴勒斯坦人死亡。他重申，美國會持續與以色列商討應對措施，監控來自伊朗及其代理人可能進一步發動的威脅和攻擊。