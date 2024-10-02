呂特正式接任北約秘書長　重申支持烏克蘭　促中國停止協助俄羅斯

北約新任秘書長呂特（Mark Rutte）10月1日重申，盟國對烏克蘭的強烈支持，他強調：「我們必須確保烏克蘭成為一個主權獨立的民主國家」。他還批評中國在俄烏戰爭中協助俄羅斯，甚至成為在俄方在戰爭中的「決定性推動者」。



北大西洋理事會（North Atlantic Council，北約政治機構）昨日召開特別會議，呂特與卸任北約秘書長的斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）進行職務交接儀式。

呂特在會議上稱，他有3個主要優先事項，包括確保北約有能力抵禦任何威脅、支持烏克蘭以及透過與夥伴合作應對全球挑戰。他指出，雖然目前烏克蘭在戰場形勢「艱難」，俄羅斯2024年成功達成有限戰果，但俄方也付出高昂代價。

2024年10月1日，新任北約秘書長呂特（Mark Rutte）在比利時布魯塞爾出席北大西洋理事會會議。 （Reuters）

呂特表示，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在任時，推動北約更專注中國是正確的做法。

他補充說：「中國通過支持俄羅斯的軍事工業，已成為俄方在烏克蘭戰爭的決定性推動者。中方不能繼續助長歐洲二戰以來最大規模的衝突，使其利益和聲譽不受影響。」

呂特強調，無論誰人勝出11月的美國大選，他皆能夠順利與特朗普或民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）合作。