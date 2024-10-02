美國副總統辯論　沃爾茲萬斯均避答會否支持以色列對伊朗先發制人

美國兩名副總統候選人、民主黨的沃爾茲（Tim Walz）與共和黨的萬斯（JD Vance）展開二第一場，亦是唯一一場的副總統候選人電視辯論。兩人均未有正面回應會否支持以色列對伊朗進行先發制人的打擊，僅強調了對以色列的支持。



沃爾茲強調了對以色列的支持，隨後轉而批評前總統特朗普及其外交政策。他認為，在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列後，「以色列保衛自己的能力絕對是基本要素」。

但他堅稱，連特朗普自己的國安顧問都說讓特朗普重新掌權很危險，並譴責他的外交政策說，「當我們的盟友看見他轉向普京、轉向朝鮮，當我們開始看到他對維持聯盟關係的不穩定態度時，我們會堅定維持承諾。」

不過，沃爾茲未有正面回應會否支持以色列對伊朗進行先發制人的打擊，只表示從副總統、民主黨總統候選人賀錦麗身上看到冷靜及沉穩，相信可透過與盟友力量的團結應對。

萬斯同樣未有正面回應會否支持以色列對伊朗進行先發制人的打擊，而是先向觀眾介紹自己的背景和經歷。

他又指，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在任期間，透過建立威懾力量，以及美國的全球領導地位，使全球有穩定與和平環境，並相信以色列會自行決定保障國家安全的行動，美國會堅定支持以方。