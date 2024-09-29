美國大選｜副總統辯論10月1日上演　火藥味或絕不遜色

美國兩名副總統候選人、民主黨的沃爾茲（Tim Walz）與共和黨的萬斯（JD Vance）10月1日晚上（香港時間2日早上）在紐約碰頭，出席哥倫比亞廣播公司（CBS）的電視辯論，亦可能是雙方唯一一次在電視交手的機會。多年來，副總統辯論一直被視為「配菜」，因此重視程度較低，但預計今屆的情況截然不同。



《華盛頓郵報》9月28日報道，根據CBS的安排，沃爾茲將站在講台左邊，萬斯在右邊，主持人會先介紹沃爾茲出場。講台上將有紙筆及樽裝水，不能帶任何道具或筆記上場，在兩次休息時間亦不得與陣營人馬接觸。

整場辯論長達90分鐘，期間兩人將全程開咪，但電視台保留「熄咪」的權利。而在辯論過程方面，與對上兩場總統辯論一樣，現場不設觀眾，雙方亦跳過開場演說，直接答題，時間兩分鐘，同時會有一分鐘的反駁陳述時間。

左圖為：共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）於2024年8月6日在美國賓夕法尼亞州舉行記者會。右圖為：民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）於2024年8月13日在加州洛杉磯舉行的美國州、縣和市政僱員聯合會（AFSCME）第46屆大會上發表講話。（Reuters）

CBS指，主持人可以在某個話題上，酌情給予每位候選人額外一分鐘時間討論。而有關提問不會事先公開，沃爾茲及萬斯發言後，電視台會在直播部落格及社交平台即時事實查核。

天空新聞（Sky News）提到，過往的副總統辯論通常都對選民沒有太大影響，但現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）代表民主黨出戰總統選舉後，此舉反映副總統的重要，亦令共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）迫切地尋找副手。

沃爾茲與萬斯分別積極備戰

沃爾茲日前在密歇根州（Michigan）備戰，並找來交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）扮演萬斯，作為模擬辯論的對手。而萬斯就有眾議院共和黨黨鞭埃默（Tom Emmer）助陣，後者或掌握同樣來自明尼蘇達州的老對手沃爾茲的弱點。

圖為2024年9月14日，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）在美國威斯康星州（Wisconsin）出席競選活動。（Reuters）

兩位副總統候選人的年紀相差20年，沃爾茲喜歡把自己表現為一個平易近人的中間派父親；萬斯就憑著作《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）爆紅，仕途隨即青雲直上。不過兩人的出身與賀錦麗及特朗普不同，賀錦麗來自加州、特朗普則活躍於紐約和佛羅里達州，這些沿岸州份都是被視為較富裕；相反地，沃爾茲來自內布拉斯加（Nebraska）和明尼蘇達州，萬斯的「主場」就在肯塔基和俄亥俄州，他們的美國中部背景是被看中的一大理由，務求贏得各個州份的支持。

「打手」萬斯如何收復失地成重點

目前賀錦麗和特朗普的支持度旗鼓相當，不過特朗普在拉票時就甚少提及萬斯的名字，後者在一個民意調查中的淨支持度在負35%左右，與獲正10%的沃爾茲可謂有天壤之別，因此萬斯如何把握今次辯論展示自己的實力將是關注焦點。

圖為2024年9月11日，特朗普和萬斯，以及紐約前市長朱利亞尼在紐約出席美國911遇難事件23周年紀念儀式。（Reuters）

共和黨幕僚希望，萬斯可以在通脹及移民等問題與沃爾茲交鋒，惟他們亦憂慮萬斯會積極地抨擊對方被共和黨視為的左派政策。

民主黨策略師Steven Maviglio則認為，如果在這場辯論後的指標有0.1%的變化，或可能改變4至5個州份的局面。