美國副總統辯論四大看點：吃寵物、邊境危機　沃爾茲萬斯怎過招？

美國兩名副總統候選人、民主黨的沃爾茲（Tim Walz）與共和黨的萬斯（JD Vance）當地時間1日晚上進行大選唯一的一場副總統辯論。根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的即時民調，兩位候選人幾乎打成平手，42%的人認為萬斯表現更好，比沃爾茲高一個百分點。



以下是這場辯論的四大看點：

追究「移民吃寵物」論

沃爾茲在辯論中率先提到俄亥俄州春田市議題，質問特朗普與萬斯散布海地移民吃寵物的不實說法，並表示：「這種說法侮辱了許多在當地社區合法工作的人。」

萬斯則聲稱，當地學校和醫院現已「不堪負荷」，住房也令人負擔不起，「因為我們引進數百萬名非法移民，與美國人爭奪稀缺的住屋」。他重申，自己最擔心的是那些因賀錦麗開放邊境而被毀掉生活的美國公民。

萬斯和沃爾茲在辯論前主動走到台中握手。（Reuters）

州政府和地方官員早已表示，移民吃寵物是毫無根據的謠言，春田市大多數海地人都是合法在美國居留。但這並未阻止共和黨人大肆渲染。

氣候變化&能源

主持人要求共和黨副總統候選人、參議院萬斯（J.D. Vance ）就特朗普此前氣候變化是一場「騙局」進行回應，萬斯將問題迅速轉移至民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），質疑她和民主黨是否 「真的相信」氣候變化是一個嚴重的問題。

萬斯說，如果民主黨人真的相信氣候變遷是嚴重的問題，他們就會在美國推動更多的製造業和更多的能源生產，但他們並沒有這樣做，「反而將美國納稅人數億甚至數十億美元的資金花在中國製造的太陽能板上」。

圖為2023年9月28日，德州伊格爾帕斯美墨邊境，多名非法移民在邊境地區嘗試偷渡進入美國。（Reuters）

邊境政策：從「有罪移民」開始

在談到邊境問題時，兩名候選人終於開始唇槍舌劍、陷入爭吵，令主持人首次強制「熄咪」。

萬斯表示，為解決邊境危機，特朗普上台後將會從遣返約100萬名「犯罪的移民（criminal immigrant）」開始，稱這些偷渡至美國的非法移民犯有各種其他罪行，並表示將阻止非法進入美國的人「削減美國勞工的工資」。特朗普已承諾，如果他在11月當選，將採取美國歷史上最大規模的遣返行動，全面整治非法移民問題。

萬斯還藉機將責任歸咎於賀錦麗，指其『邊界大開』政策才是讓（移民和他們的）孩子分離的真正元兇。過去3年多，美國仍然深陷於邊境危機中，賀錦麗被共和黨批評為「失敗的邊境沙皇」。

沃爾茲在回答時強調今年3月參議院原本有機會通過一個兩黨邊境協議，但當時參議院共和黨人在特朗普的施壓下拉布阻撓。

2024年9月12日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）舉行的競選集會上發表講話。（Reuters）

墮胎權爭議

在賀錦麗所支持的更廣泛「自由」權利框架下，沃爾茲曾討論墮胎權議題，也揭露自己較脆弱的相關經歷，包括他與妻子曾面臨不孕困境。

民主黨人強調萬斯2021年曾發表「無孩養貓女」（childless cat ladies）的嘲諷評論，試圖把他描繪成妄加批評女性生育選擇的人。

萬斯亦試圖塑造一個「富有同情心」的保守派的形象來挽回聲譽，他表示自己也認識「那些意外懷孕，並最終因為覺得沒有其他選擇而終止懷孕的年輕女性」。

生育權一直都是共和黨人的棘手問題，由於宗教保守派屬於共和黨的重要票源，他們一方面反對墮胎權，但其強硬的立場也讓他們顯得不近人情、失去選票。