美國副總統辯論｜民調：42%認為萬斯表現較佳　比沃爾茲高1百分點

美國副總統候選人辯論10月1日（香港時間2日）舉行，這是美國民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）首次正面交鋒。美媒當日進行的即時民調顯示，42%有觀看辯論的受訪者認為萬斯的表現較佳，以一個百分點稍微多於沃爾茲的41%。



2024年10月1日，美國民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）首次進行辯論。（Reuters）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）2日報道，CBS與輿觀調查公司YouGov進行的即時民調顯示，88%受訪者認為辯論的整體基調積極。大部份受訪者認為2人的言論聽起來皆合理（Reasonable），74%偏向沃爾茲的觀點，65%偏向萬斯的觀點。

民調結果指出，沃爾茲在健保與墮胎議題上分別以59%、62%大勝萬斯的41%、38%；萬斯在經濟及移民議題上則以51%、52%輕微領先於沃爾茲的49%、48%；2人在中東衝突議題上，以50%打成平手。

2024年10月1日，美國民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）首次進行辯論。（Reuters）

報道稱，這項民調於1日即時對全國1,630名有觀看辯論的選民進行民意調查。