萬斯－沃爾茲辯論｜美國人或許希望兩黨副總統可以「坐正」？

共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）和民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）10月1日晚進行了第一場也是唯一一場的2024年副總統選舉辯論。根據過去歷史，副總統是誰對於共和、民主兩黨的總統候選人選情其實並不會有什麼正面影響，相反，如果總統候選人真的選了一個明顯太差的副手，這將讓選民質疑該候選人的判斷力。簡單而言，副總統候選人對於他們「老闆」的選情而言，只能有壞影響，幾乎不可能有好的影響。

這場辯論的特別之處，在於美國人對於現年40歲的第一屆俄亥俄州聯邦參議員萬斯，以至現年60歲的兩屆明尼蘇達州州長兼前聯邦眾議員沃爾茲（Tim Walz）都認識不深。

萬斯修正極端形象

由於萬斯過去有極多極端右翼的言論，例如以「沒有孩子的養貓女人」（childless catlady）去攻擊女人不生育、同意更年期後女人的責任就是幫助照顧孫兒女等等，其好感度長期低落，有雙位數的負值，不只被好感度比賀錦麗（Kamala Harris）還要高的沃爾茲比下去，甚至比2008年共和黨總統候選人麥凱恩（John McCain）副手、被視為「極差副總統人選」代表案例的佩琳（Sarah Palin）還要差。

萬斯和沃爾茲在辯論前主動走到台中握手。（Reuters）

這場辯論正是讓選民認識萬斯、沃爾茲兩位候選人的重要機會。對萬斯而言，這是他改變自己負面形象的重要舞台；對沃爾茲而言，由於美國民情嚴重兩極化，其助力賀錦麗選情的空間並不大，本身並不喜歡同台辯論形式的他，其任務就是要在經常在對答式公開場合能言善道的萬斯面前有效地為賀錦麗作辯護，同時向選民推銷賀錦麗的政策。

經過90分鐘的辯論之後，美國選民竟然得到了一場「正常不過」的副總統辯論。萬斯和沃爾茲兩人，都非常尊重對方，辯論前握手，辯論期間多次表示與對手就某些具體論題有相似見解、對於雙方闡述的故事表達同情，辯論後也有握手且簡短對話。由於兩人都是「副手」，雙方幾乎完全沒有互相批評和攻擊，攻擊和辯護的對象全都集中在特朗普和賀錦麗身上。

相較而言，萬斯從這場辯論中得到的比沃爾茲要多。萬斯擺出了一個非常理性的形象，沒有任何一處提到他自身或特朗普的各種極端或奇怪言論。

萬斯和沃爾茲在辯論結束後短暫交談。（Reuters）

例如，雖然萬斯在其他場合曾為特朗普上次辯論最為人關注的「海地移民吃貓狗寵物」的反移民陰謀論作宣傳和辯解，但在辯論台上，他很快就把焦點轉到涉事俄亥俄州春田市（Springfield）由大量移民湧入所造成的住屋、醫療等真實問題之上。沃爾茲在此指責特朗普的言論將移民「非人化」（dehumanising），卻沒有引得萬斯說出任何讓人側目的言論。

聚焦政策取向

由於辯論當晚的最大新聞是伊朗以近200枚導彈再次攻擊以色列，哥倫比亞廣播公司新聞台（CBS News）的主持也以「是否支持以色列先發制人打擊伊朗」一題展開整場辯論。

沃爾茲是第一個回答問題的人。雖然他一開始似乎有點不習慣，開口說錯了幾個名詞（按：他馬上更正），但其後很快就回到重點，指出拜登當局這次也幫助以色列攔截了大量伊朗導彈、賀錦麗相較於特朗普才是美國人需要的「穩定領導力」，而迴避了是否支持以色列先發制人的政策問題，可算是不過不失。

美國副總統辯論：萬斯和沃爾茲在移民問題上擦出火花。（Reuters）

萬斯則首先利用回答問題的機會來介紹自己，其後一方面以「美國支持其盟友對付壞蛋」的說法來含糊其是否支持以色列先發制人的問題，另一方面則把伊朗今天離發展核武比過去都要接近的責任歸咎於拜登－賀錦麗政府－－當然，沃爾茲則以是特朗普執政期間退出「伊朗核協議」才導致今天局面來作回應。

其後雙方在美墨邊境移民、遣返在美非法移民、經濟稅收福利政策、氣候、政府赤字、墮胎權、擁槍權、房屋政策、醫療政策、通脹問題等各種具體議題項目上進行辯論。由於特朗普和賀錦麗都沒有以詳細的具體政策項目作為競選主題，萬斯和沃爾茲只能在極有限的範圍內進行政策辯論，萬斯將房價、槍支暴力等各種問題都與移民問題扣連起來，同時支持特朗普的對外增加關稅和放任開採化石燃料的政策；沃爾茲則側重賀錦麗相信科學、相信專家，而且保護婦女選擇權，以及其首次置業補助、子兒免稅額等她僅有的具體政策之上。

辯論期間，萬斯和沃爾茲兩人都展示出他們對於具體政策細節的掌握，沃爾茲經常提到他在明尼蘇達州落實的政策，以之類比全國，萬斯則對共和黨和特朗普在各項議題的施政方向作出了有條理的描述和辯護，甚至曾在明尼蘇達州的具體墮胎權立法細節上質疑沃爾茲。

紐約一家酒吧內，食客一同觀看副總統電視辯論。（Reuters）

兩人的不同意見和立場，也全是在可預期的範圍之內。在墮胎權問題上，萬斯跟隨特朗普支持各州自行立法，沃爾茲則以多個美國婦女墮胎權受限的悲慘故事來說明墮胎權應該是基本人權；在擁槍權上，萬斯強調精神問題和移民問題才是槍支暴力的原因，本身是個打獵愛好者的沃爾茲則強調對於槍支本身需要一定的管制。在特朗普聲言要廢除卻未有成果的奧巴馬醫保問題上，萬斯點出了保險費過高的問題，沃爾茲則批評共和黨人的立場是健康沒有問題場的人不必為其他人的醫療開支埋單，兩人都切中了兩黨政策爭論的重點。

唯一失分項

在這一場「非常正常」的辯論當中，如果要談雙方的明顯得失，大概就只有主持人在辯論快要結束之時的「民主威脅」論題。

面對特朗普至今也不願接受其2020年敗選，曾經聲言如果是副總統會幫忙推翻選舉人票結果的萬斯將重點轉向攻擊民主黨對言論自由的規管，強調要向前看。但沃爾茲就簡單直接的問了他一句「特朗普有沒有輸掉選舉」；對此，明知會失分的萬斯也只能繼續重覆「展望未來」一語回應，而不敢承認特朗普曾經敗選。

也許是為了避免萬斯搶了自己的風頭，在副總統辯論期間，特朗普在其社交媒體Truth Social上密集發言，實時為自己辯護，並抨擊沃爾茲。他更藉這個機會宣布如果共和黨控制國會通過全國墮胎禁令的話，他作為總統將會將之否決掉－－這是他本人在與賀錦麗辯論期間所不敢作出的承諾，他所擔心的是會得失保守派基督徒的選民基本盤。趁全國目光聚焦萬斯之時作出此等明確的政治宣示，明顯是要搶奪媒體的焦點。

特朗普在副總統辯論期間實時在Truth Social上密集發布推文。（網站截圖）

整體而言，萬斯和沃爾茲進行了一場近來美國全國政壇中極為罕見的正常政治辯論。相比起特朗普與拜登辯論中的胡言亂語，又或者是特朗普和賀錦麗辯論的性格對比，兩人都展現出自己對於政治和政策議題的掌握，為各自的立場作出了實時而簡單明確的辯護。

以往，如此正正經經的副總統辯論，是美國政治的常態。今天看起來，卻給人一股清泉之感。還沒有落入個人崇拜陷阱的特朗普支持者，大概會希望代表他們政治取向的人會是一個像萬斯一般的人物；而對於賀錦麗本人的能力沒有太大信心的民主黨支持者，大概也會希望「正選」是能以平民用語討論政治理念的沃爾茲。

不過，事與願違，在2024年的美國總統選舉中，選民還是要面對民粹自戀狂和幸運上位者之間的選擇。