颶風海倫妮襲美國　7旬夫婦一家4口屋頂避難　不敵洪水僅1人生還

颶風海倫妮（Helene）持續吹襲美國東南部，截至10月2日，海倫妮已在6個州造成至少162人死亡。美媒1日報道一宗令人心碎的悲劇， 北卡羅來納州（North Carolina）一對70多歲祖父母及其女兒與外孫爬到屋頂上等待救援期間，房屋突然崩塌，導致4人被沖走，最終只有女兒獲救倖存。



2024年9月28日，北卡羅來納州一對70多歲祖父母及其女兒與外孫爬到屋頂上等待救援期間，房屋突然崩塌，導致4人被沖走，最終只有女兒獲救幸存。圖為房屋崩塌前，女兒指下等待救援的照片。（FB@Jessica Drye Turner）

美國《紐約郵報》（New York Post） 1日稱，北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）在颶風海倫妮持吹襲下，已頓成澤國。

隨着水位愈淹愈高，於當地居住70多歲的老夫妻9月28日帶着女兒Megan Drye及其7歲兒子Micah爬上屋頂，等待救援。

這張照片由女兒梅根所拍攝照片顯示，當時水位高度已差不多能淹過房子：

2024年9月28日，北卡羅來納州一對70多歲祖父母及其女兒與外孫爬到屋頂上等待救援期間，房屋突然崩塌，導致4人被沖走，最終只有女兒獲救幸存。圖為房屋崩塌前4人正等待救援。（FB@Jessica Drye Turner）

隨着時間逐漸過去，整間房子終承受不住強烈洪水的沖擊而倒塌，4人全都跌入水中，Megan Drye被沖走後，幸運地卡在某處，最終在1小時後獲救，但其雙親與兒子全部不幸溺斃。

遠在德州的姊姊Jessica Drye在Facebook表示：「我無法用言語表達我和姊妹們正在經歷的悲傷、心碎與毀滅感受，也無法想像我們即將面對的痛苦。」