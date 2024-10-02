台灣旅客遊釜山突暈倒 熱心韓警與護士及時施CPR救一命｜有片
撰文：王海
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一名40多歲台灣旅客9月在韓國釜山知名景點海雲台步行時，突然昏迷倒地失去呼吸，猶幸熱心的警員和路過的護士及時為其施以心肺復蘇法（CPR），旅客死裏逃生撿回一命。
釜山警察局發布警員和護士為倒地昏迷的台灣旅客施以CPR的影片：
韓聯社10月2日引述釜山警察局報道，9月24日晚上11時，一名40多歲台灣旅客突然倒臥釜山海雲台街頭，路過的民眾立即報警。一名正在巡邏的警員目睹事發經過，立即提供協助。
巡邏警員為台灣旅客迅速檢查，發現他已沒有呼吸，立即拼命為其施以CPR。其後一名路過的護士，也蹲下來加入救援，直到救護車抵達現場。
猶幸在送往醫院治療後，台灣旅客並無大礙，且已平安離境。
釜山警察局事後在Facebook公開當時影片並表示，台灣旅客希望透過他們表達感謝之意，並表示：「我在旅途中獲得很多幫助，很感謝包括警員在內的所有人。」
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