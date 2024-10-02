俄軍完全控制烏克蘭東部關鍵樞紐武赫萊達爾

俄羅斯戰爭博主和媒體星期三（10月2日）稱，俄羅斯軍隊已完全控制烏克蘭東部城鎮武赫萊達爾（Vuhledar）。



路透社報道，俄羅斯的Telegram頻道發布了軍隊在被摧毀的建築物上揮舞俄羅斯國旗的視頻。這座戰前人口超過1萬4000人的城鎮已被遭到破壞，蘇聯時代的公寓樓也因炮彈襲擊而傷痕累累。

俄烏戰爭：圖為2024年10月1日遭受俄羅斯空襲後的扎波羅熱（Zaporizhzhia）市建築物（Reuters）

莫斯科共青團報稱，烏克蘭第72機械化旅的最後一支部隊於星期二（1日）晚放棄該鎮後，武赫萊達爾終於被俄軍掌控。

網媒SHOT和親俄戰爭博主證實，武赫萊達爾完全處於俄羅斯的控制之下。俄羅斯和烏克蘭軍方均尚未對此作出官方回應。

一名烏克蘭地區官員星期二說，俄羅斯軍隊已抵達武赫萊達爾的中心。

儘管烏軍於8月初入侵俄羅斯庫爾斯克，但俄軍一直在頓涅茨克地區約150公里前線的關鍵地點向西推進，後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）也是主要目標。

俄軍於9月17日佔領了烏克蘭斯克，然後包圍了波克羅夫斯克以南約80公里的武赫萊達爾，這迫使烏克蘭軍隊做出選擇：撤退或被俘。

圖為烏東城鎮武赫萊達爾（Vuhledar）的衛星圖片，顯示該地方在2024年9月29日時的情況（Planet Labs Inc./via REUTERS）

俄羅斯愈來愈多地使用鉗形戰術來誘捕並收縮烏克蘭據點。該地區的圖像顯示，該鎮遭到炮火和空中滑翔炸彈的猛烈轟炸。

雙方均未透露損失，但都說對方為這座城鎮付出了高昂的人員傷亡。

控制位於東部和南部戰場交匯處的武赫萊達爾對俄軍意義重大，這將緩解俄羅斯試圖深入烏克蘭防線後方的壓力。

俄羅斯軍事博主說，俄羅斯現在可以嘗試向西邊30多公里的韋利卡·諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）推進。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

