颶風海倫妮致逾180人亡　拜登賀錦麗視察災區籲放下政治

颶風海倫妮（Helene）日前吹襲美國東南部，在6個州造成的死亡人數增至逾180人，仍有過百萬戶缺乏電力供應。總統拜登與副總統賀錦麗星期三（2日）分別到3個受災州份視察災情、慰問災民，包括南、北卡羅來納州和佐治亞州。



拜登當日搭乘直升機在南、北卡羅來納州（South and North Carolina）的重災區進行空中視察並聽取報告。為協助救災，拜登已指示多達1000名現役軍人救災，另有近6000名國民警衛隊成員被部署在受災的六個州。

官員稱重建工作將耗資巨大且需要數年，白宮已向災區直接調撥逾1000萬美元。拜登表示，自然災害的後果「令人難以置信」，又提及美國東部和南部海岸的港口罷工行動令當地災民難以獲得補給品。

圖為10月2日，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)在佐治亞州視察並慰問。（Reuters）

副總統、11月總統大選的民主黨候選人賀錦麗則在佐治亞州（Georgia）慰問災民、發表演講。此次是賀錦麗近四年來首次親自到訪災區。

本周早些時候，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）亦訪問該州，並批評拜登、賀錦麗不顧共和黨州份。拜登在視察期間表示，現時應放下政治，不分黨派救災。

北卡羅來納州和佐治亞州是11月大選的關鍵戰場州。根據民調網站FiveThirtyEight的數據，賀錦麗目前在佐治亞州落後特朗普約一個百分點，在北卡羅來納州領先不到一個百分點。