泰國馴獸師表演手放鱷魚嘴 突遭咬噬鮮血直流｜有片
撰文：劉耀洋
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泰國芭堤雅景點The Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm日前發生一宗動物表演意外，一名馴獸師在觀眾面前表演時，將手放進鱷魚嘴中，鱷魚卻突然大力閉上嘴巴，馴獸師的右手被咬傷，當場血濺表演場地。
印度新德里電視台（NDTV）報道，一段於9月28日在社交媒體Instagram上傳的影片顯示，馴獸師當時正在進行鱷魚表演，他先用手拍鱷魚的鼻子，再把手伸進其張開的嘴巴中。
然而鱷魚卻突然發難咬住馴獸師的手，幸好它未有進行翻滾動作，隨後鬆口退回表演泳池中。
馴獸師抽回受傷的手後，快速後退離開現場，但鱷魚的攻擊已對他的手造成嚴重傷害，鮮血不斷從他的手湧出。
有網民在社交媒體X轉載涉事影片：
這段影片截至10月3日，已獲得超過74萬點讚，並在網上引起熱議。
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