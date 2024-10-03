以色列特拉維夫槍擊案　33歲媽捨身護兒　友人：她用身體擋子彈

以色列特拉維夫（Tel Aviv）與Jaffa市交界地10月1日發生槍擊案，至少7死16傷，包括一名以色列媽媽Inbar Segev-Vigder，她在槍擊案中捨身保護兒子，自己不幸遇襲身亡。



《紐約郵報》2日引述以色列官員指，2名施襲分子當晚在附近一處輕鐵站發動襲擊，Inbar Segev-Vigder當時正懷抱9個月大的兒子乘坐輕鐵，襲擊發生時二人正身處車廂，她情急之下用肉身擋下子彈，保住兒子性命。

Inbar Segev-Vigder是一名33歲的普拉提（Pilates）教練，丈夫與兒子在襲擊中倖存。

英國《衛報》2日引述Inbar Segev-Vigder的好友Itai Dror在3日在她的葬禮上說：「她在用自己的身體保護兒子。」

襲擊發生後伊朗向以色列發射近200枚導彈，當日是猶太新年的前一天。戰火持續升級令當地人不安，報道引述當地居民Debbie Kay表示，當地過節時往往人山人海，但如今「街上一個人也沒有，像是一座鬼城。」

2024年10月1日，以色列特拉維夫，圖為槍擊案中遇襲媽媽Inbar Segev-Vigder。（截圖自X@CptReality）

哈馬斯軍事分支卡桑旅（Izz al-Din al-Qassam Brigades）2日聲稱對以色列特拉維夫槍擊案承認責任。