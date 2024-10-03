日本東廣島市疑受美軍污染19年　有害物超標300倍　市長要求徹查

綜合日本媒體報道，廣島縣東廣島市一處水質檢測出有機氟化合物（PFAS）含量嚴重超標後，駐當地美軍承認使用含全氟和多氟烷基物質的泡沫滅火劑長達19年。朝日新聞10月3日報道，廣島縣東廣島市長髙垣廣德要求美軍基地徹查事件。



據日本一間化驗機構消息，自去年12月以來，東廣島市多項水質檢測結果顯示，位於當地美軍彈藥庫附近的多處水質污染嚴重，其中一處地下水中全氟和多氟烷基物質含量超標300倍。

據報道，美軍之前曾多次宣稱，沒有在彈藥庫使用過含全氟和多氟烷基物質的泡沫滅火劑。但其後在9月改口承認，從1991年起使用這類滅火劑長達19年，還在2020年大量焚燒這種滅火劑的原液。

圖為俯瞰日本廣島縣東廣島市一景。（X@city_higashihir）

全氟和多氟烷基物質難以降解，一般會在環境和人體中累積，被稱為「永久性化學物」。去年，世衞組織下屬機構國際癌症研究署（International Agency for Research on Cancer，簡稱IARC）將其中一種代表性物質全氟辛酸（PFOA）列為「致癌物」，並將另一種代表性物質全氟辛烷磺酸（PFOS）列為「可能致癌物」。

對此，當地民眾感到憤怒和不安。東廣島市政府官員9月30日前往日本防衛省，要求對美軍彈藥庫所在區域進行水質和土壤調查並公布結果。