沖繩再爆駐日美軍性侵案　涉事士兵移交檢方　首次實現訊息共享

日本沖繩縣6月下旬發生駐日美軍性侵一名20多歲女性的事件。日媒9月5日報道，沖繩縣警方當日以「涉嫌不同意性交致傷罪」將涉事美國海軍陸戰隊士兵送交檢方，並已將該案件通報給沖繩縣政府，本案是訊息共享機制於7月修訂以來，首次實現互通訊息。



美日關係・日美關係・美日國旗・日美國旗：2024年4月5日，美國華盛頓白宮外，日本和美國國旗並排隨風飄揚。（Reuters）

日本放送協會（NHK）和日本共同網5日報道，當地警方相關消息人士透露，涉事美國士兵和受害女子是熟人。她遭性侵後前往醫療機構求助，醫護人員其後通知警方到場處理。

當地警方在調閱案發現場閉路電視和對有關人士在社交媒體上的對話進行調查後，決定正式立案調查。

除上述案件外，沖繩另外兩宗駐日美軍士兵涉嫌性侵強姦的案件，相繼於6月曝光。當時警方以保護受害者隱私為由，未向媒體通報也未聯繫縣政府，外務省也未向該縣通報案件。

由於縣政府的抗議，日本中央政府7月修改規定，要求涉駐日美軍案件須無一例外地向縣政府通報。