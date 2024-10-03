美國饒舌天王捲性醜聞　作家爆曾邀威廉哈里赴狂野派對　王室阻止

美國知名饒舌歌手P.Diddy（原名Sean Combs，又名吹牛老爹、Diddy）爆出性侵醜聞被捕，據律師10月1日稱，指控者多達120人，部份更是兒童。風波更累及眾多曾參加P.Diddy所舉辦派對的荷里活明星，如里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、艾斯頓古查（Ashton Kutcher）等，令他們備受批評，也遭質疑與P.Diddy的關係有多密切。

著有王室書籍的美國作家安德森（Christopher Andersen）爆料指，P.Diddy也曾邀威廉王子、哈里王子參加狂野派對，幸在王室幕僚阻攔下未有成事。



P.Diddy於9月遭起訴多項聯邦控罪，根據起訴書，他掌管一個性犯罪集團，多年來脅迫及虐待女性，最高或面臨終身監禁，他否認控罪。

據代表受害人的律師10月1日稱，多達120人指控P.Diddy性侵害，其中25人為兒童，年紀最輕者為一名9歲男童。律師指9歲男童在唱片工作室試鏡後遭到性虐待（sexual abuse）。

圖為2022年3月27日，饒舌天王P.Diddy抵達洛杉磯奧斯卡頒發禮會場。（Reuters）

P.Diddy過去是饒舌界重量級人物，不時舉辦派對邀請眾多名人出席，如今曾出席這些派對、與P.Diddy走近的名人也遭受批評，他們也紛紛與P.Diddy劃清界線。影帝里安納度狄卡比奧昔日出席P.Diddy派對的照片流出後，有親近里安納度的消息人士向美媒指，兩人已多年沒有聯絡，與對方罪行完全沒有關係。

其他捲入風波的明星也包括P.Diddy的前女友Jennifer Lopez（JLo）、男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher）、歌手Jay-Z與Beyoncé夫婦等。

2023年5月20日，法國康城（又譯戛納，Cannes），里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）出席「康城電影節」。（Getty）

男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher）2010年6月在加州出席電影宣傳活動（Getty）

曾撰寫英國王室書籍《The King》的美國作家安德森（Christopher Andersen）2日向霍士新聞指，P.Diddy也曾邀請威廉王子與哈里王子參加派對，安德森指「顯然在年輕時，兩位王子都曾在倫敦及其周邊夜店多次成為頭條新聞，因他們派對動物式的滑稽動作。」

他稱「這些邀請被明智地拒絕了…… 作為年輕單身漢，威廉和哈里可能很容易答應，並參加P.Diddy舉辦的瘋狂派對。多虧他們的王室管理者，他們才躲過一劫。」

威廉與哈里：2021年7月，威廉王子與哈里王子在英國共同為母親戴安娜的雕像揭幕（Getty）