澳洲男嬰被淋熱咖啡事件　中國籍疑犯遭通緝　襲擊動機曝光

澳洲一名男子9月底涉嫌向9個月男嬰淋滾燙咖啡，導致其嚴重燙傷。昆士蘭（Queensland）警方調查確認疑犯為33歲中國籍男子，已於8月31日飛離悉尼機場，澳洲警方正尋求國際合作追捕。



澳洲媒體news.com.au 10月4日報道，案發於8月27日，男嬰盧卡（Luka）在公園受襲，至9月3日已接受3次手術，GoFundMe網頁已為他籌得超過15萬美元。受害男嬰父親說：「我們只希望他（疑犯）受到懲罰。」

澳洲昆士蘭一個9個月大男嬰8月27日遭一名中國男子潑熱咖啡，導致全身嚴重重灼傷。（網上圖片）

澳媒稱疑犯出生在杭州，自2019年來澳洲後持有多種簽證，先是使用工作簽證，後來改用學生簽證。據悉他因簽證申請被拒絕而非常憤怒，試圖向陌生嬰兒發洩憤怒。

澳洲警方已對該名33歲男子發出逮捕令，他涉嫌意圖對他人造成嚴重身體傷害，最高可判處無期徒刑。警方對疑犯已經潛逃直言沮喪，受傷男嬰仍留醫昆士蘭兒童醫院（Queensland Children's hospital）。

澳洲昆士蘭（Queensland）警方公布疑犯自公園逃走時被拍得的畫面。（昆士蘭警方影片截圖）

昆士蘭州代理助理警察局長Andrew Massingham說：「我們的國際搜尋仍在繼續，尋找犯下這一可怕罪行的人。」警探 Paul Dalton 透露，警方確認身份12 小時後疑犯就逃離澳洲。