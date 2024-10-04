利茲切尼力撐賀錦麗競選　形容特朗普「不適合」當總統

美國共和黨前眾議員利茲·切尼（Liz Cheney）10月3日在威斯康星州（Wisconsin）為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）助選，她在集會上批評特朗普（Donald Trump，又譯川普）不適合領導美國，並指賀錦麗將是一位能夠「捍衛法治」的總統，敦促選民將國家放在黨派之上。



利茲·切尼與父親、前副總統切尼（Dick Cheney）為共和黨人中反特朗普的兩位最知名代表。作為共和黨眾議院曾經的第三號人物和堅定的保守派，她最終因領導眾議院調查國會山暴動事件委員會而遭到事實上的放逐。

利茲·切尼3日在搖擺州威斯康星出席集會時表示，這是她有史以來第一次投票給民主黨人，稱自己「自豪的」將選票投給副總統賀錦麗。

圖為10月3日，共和黨前眾議員利茲·切尼在威斯康星州集會上為民主黨總統候選人賀錦麗助選。（Reuters）

她認為，國會山暴亂事件證明，特朗普「沒有一絲一毫的同情心」，稱他小氣、復仇心強且殘忍，不適合領導美國。

利茲·切尼還表示，儘管她與賀錦麗在某些問題上可能存在分歧，但他們因對憲法的責任而站在一起。賀錦麗亦承認雙方的意見分歧，但表示國家需要恢復「健全的兩黨制」，稱利茲·切尼是一位「真正的愛國者」。

威斯康星州是可能左右11月美國大選的搖擺州之一，亦被視為共和黨的誕生地。據指，賀錦麗希望通過這次活動爭取溫和派共和黨人選票。