反擊特朗普歧視　賀錦麗：「我清楚我是誰」　分析：鞏固非裔選票

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在一個在9月30日播出的節目中表示，支持大麻合法化，她還以自己的膚色強調身份，以反擊美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對自己的質疑。路透社10月1日分析，她旨在鞏固並吸引非裔男性選民的支持。



2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在賓夕凡尼亞州費城出席由美國廣播公司（ABC）主辦的總統大選辯論。（Reuters）2024年9月10日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，右）在賓夕凡尼亞州費城出席由美國廣播公司（ABC）主辦的總統大選辯論。（Reuters）

賀錦麗在節目中與兩位前NBA球員史堤芬積遜（Stephen Jackson） 、班尼斯（Matt Barnes）對談，席間談到特朗普質疑賀錦麗種族身份，她直言：「我非常清楚自己是誰。如果其他人不清楚，他們需要接受適當的治療，那不是我的問題。」

賀錦麗還指大麻在美國應該合法化，因為大麻的刑罰對非裔美國人造成較大影響，「我們知道歷史上這意味着什麼以及誰進了監獄」。

2024年9月30日，美國華盛頓，賀錦麗（Kamala Harris）到訪聯邦緊急事務管理局（FEMA）總部，聽取北卡羅萊納州因颶風海倫妮而受災的簡報。 （Reuters）

賀錦麗的父親是牙買加人，母親則是印度人。路透社8月21日至28日民調指出，特朗普獲得47%男性選民支持，賀錦麗則有41%；但賀錦麗在非裔男性中的支持率達到了3分之2。