反擊特朗普歧視 賀錦麗：「我清楚我是誰」 分析：鞏固非裔選票
撰文：官祿倡
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美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在一個在9月30日播出的節目中表示，支持大麻合法化，她還以自己的膚色強調身份，以反擊美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對自己的質疑。路透社10月1日分析，她旨在鞏固並吸引非裔男性選民的支持。
賀錦麗在節目中與兩位前NBA球員史堤芬積遜（Stephen Jackson） 、班尼斯（Matt Barnes）對談，席間談到特朗普質疑賀錦麗種族身份，她直言：「我非常清楚自己是誰。如果其他人不清楚，他們需要接受適當的治療，那不是我的問題。」
賀錦麗還指大麻在美國應該合法化，因為大麻的刑罰對非裔美國人造成較大影響，「我們知道歷史上這意味着什麼以及誰進了監獄」。
賀錦麗的父親是牙買加人，母親則是印度人。路透社8月21日至28日民調指出，特朗普獲得47%男性選民支持，賀錦麗則有41%；但賀錦麗在非裔男性中的支持率達到了3分之2。
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