與特朗普觀點相左　梅拉尼婭堅定支持墮胎權

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的妻子梅拉尼婭（Melania Trump）將出版新書，英國媒體報道稱，她在書中表示堅定支持女性墮胎權。



英國《衛報》報星期三（10月2日）報道，梅拉尼婭將在美國總統選舉日一個月後出版回憶錄，她在書中寫道：「必須保證女性能夠根據自己的意願，自主決定是否生育，不受政府的任何干預或壓力。」

墮胎權是美國大選的熱點議題，特朗普此前表示支持在婦女懷孕15周後實施全國範圍的墮胎禁令，但近日又表明，墮胎法應由各州決定，並支持在強姦、亂倫和保護母親生命的情況下允許墮胎。

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月18日在共和黨全國代表大會（RNC）發表演講後，與他的妻子梅拉尼婭（Melania Trump）一起站在講台上。（Reuters）

梅拉尼婭在回憶錄中說：「除了女性本人，為什麼其他人有權決定她對自己的身體做什麼？女性擁有個人自由的基本權利，有權決定是否終止妊娠。限制女性選擇是否終止意外妊娠的權利，無異於剝奪她對自己身體的控制權。我成年後一直秉持這一信念。」

梅拉尼婭很少公開發表政見，她在書中對墮胎和生育權的觀點，與特朗普和共和黨的主張截然相反。梅拉尼婭說，她對墮胎權的信念核心是個人自由和人身自由，對此不容討價還價，她也捍衛婦女在妊娠後期墮胎的權利。

美國將在11月初迎來最高法院推翻具有里程碑意義的羅訴韋德案（Roe v. Wade）裁決後的首屆大選。過去幾個月，關於墮胎權的競選辯論吸引選民的強烈關注。

民主黨人認為，總統候選人賀錦麗（Harris Kamala,又譯哈里斯）可以用這個課題對抗特朗普。路透社和益普索集團（Ipsos）在8月底進行的民意調查顯示，包括34%的共和黨人在內的大多數選民，希望下任總統能夠保護墮胎權或增加墮胎機會。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

