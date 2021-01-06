農夫山泉鍾睒睒財富超越巴菲特排全球第六　邁向千億美元俱樂部

中國著名礦泉水品牌「農夫山泉」股價持續走高，董事長鍾睒睒的財富新年來激增135億美元至917億美元，超越「股神」巴菲特，也已成為亞洲首富。

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根據彭博億萬富豪排行榜，66歲的鍾睒睒現在是全世界第六大富豪，主要助力是農夫山泉股價從2021年初以來大漲18%。這是中國內地人士第二度躋身全球前十大富豪行列，此前是中國房地產大亨、萬達集團董事長王健林在2015年排行竄升至第八的紀錄。

鍾睒睒這次排行第六，也是彭博億萬富豪排行榜在2012年開始公布以來，中國內地富豪寫下的最高排名紀錄。

鍾睒睒因不參加企業家俱樂部，也不涉足政治，在中國當地被稱為「孤狼」，他在去年4月將旗下的北京萬泰生物公開上市，股價飆漲逾2,500%。幾個月過後，他的瓶裝水公司農夫山泉也跟着上市。

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鍾睒睒上周奪下印度首富安巴尼長期來擁有的「亞洲首富」頭銜，個人資產也逼近突破1,000億美元大關。巴菲特目前財富862億美元，在全球排行第七，不過，他從2006年來已把超過370億美元的股票捐出做慈善。

至於曾經是亞洲首富的阿里巴巴集團創辦人馬雲，財富自去年10月來大約減少100億美元，目前約515億美元，現於全球富豪排行榜排名第25。他在螞蟻集團遭大陸監管當局暫緩上市後即轉為低調，近兩個月沒有公開露面。

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