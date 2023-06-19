2023全球億萬富翁居住城市排名出爐　香港紐約富豪數目齊減少

撰文：ETtoday
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美國數據諮詢機構Altrata於6月發布「2023年億萬富翁調查」（Billionaire Census 2023）報告。

結果顯示，美國仍以955名億萬富翁人數拔得頭籌，其次是中國357人，德國則排名第三。

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在億萬富翁人數最多的16個城市中，前三名則依序為紐約、香港和三藩市。這份報告顯示，2022年全球億萬富翁人數減少了3.4%至3194人，是2018年以來，首次出現年度下降，連帶億萬富翁的總財富也下降了5.5%，蒸發至少11.1萬億美元，是過去十年來第二大降幅。

超級富豪們雖然集體淨資產下降，但也比不上在2021年的「兩位數」財富增長，數據顯示，和科技、醫療、房地產資產密切相關的富翁，降幅最大，航太、國防、建築、食品等行業相關的富翁則表現出最大的韌性。

其中不同年齡的財富來源也不同，50歲或以上富翁主要靠銀行與金融業致富，接著是綜合企業，最後是房地產，反觀50歲以下的富翁，則是主要靠銀行與金融業及科技業。

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報告顯示，2022年全球億萬富翁人數為3194人，是2018年以來首次下滑，美國數量雖然減少了2.1%，仍是世界上億萬富翁人數最多的國家，有955人。

在人數最多的15個國家中，只有2個國家的富翁人數有增加，俄羅斯增加4.7%至112人、新加坡增加8%至54人。

至於富翁城市，紐約仍是全球億萬富翁最多的城市，雖然減少2名，仍有136人，香港也減少2名至112人，三藩市減少1人來到84人，莫斯科則增加1名富翁，來到76人。

報告認為，2022年是極端的一年，億萬富翁數量、財富的變動因全球市場波動、俄烏戰爭和歷史性通膨等因素有關。

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全球最多億萬富翁的城市TOP16：

1. 紐約（136人）

2. 香港（112人）

3. 三藩市（84人）

4. 莫斯科（76人）

5. 倫敦（75人）

6. 北京（61人）

7. 洛杉磯（58人）

8. 新加坡（54人）

9. 深圳（42人）

10. 孟買（39人）

11. 杜拜（38人）

12. 杭州（34人）

13. 伊斯坦堡（33人）

13. 聖保羅（33人）

15. 芝加哥（32人）

15. 巴黎（32人）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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