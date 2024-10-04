美國大選｜《華郵》：奧巴馬將在大選前一個月為賀錦麗助選

美國媒體引述一位不具名的競選團隊官員報道，前總統奧巴馬（Barack Obama）將在大選投票日（11月5日）前一個月為副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）助選。奧巴馬參與的首場競選活動將於10月10日在匹茲堡（Pittsburg）舉行。



《華盛頓郵報》10月4日報道，奧巴馬的高級顧問舒爾茨（Eric Schultz）在新聞稿中表示，奧巴馬正「竭盡全力為副總統賀錦麗」以及全國的民主黨候選人助選。

舒爾茨指：「既然總統大選的投票已經開始，我們的重點是說服和動員選民，特別是在有關鍵選舉的州份。這些關鍵州份的選舉極有可能會鬥到最後一刻，大家不應視這些選舉的勝負為理所當然。」

美國前總統奧巴馬2024年8月20日在伊利諾州芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（DNC）第二天會期發表演說，多次表明他認為賀錦麗是能為美國人而戰的總統人選。（Reuters）

據報道，賀錦麗很早就是奧巴馬的支持者。2008年總統大選期間，賀錦麗曾前往艾奧瓦州（Iowa）為奧巴馬挨家挨戶敲門助選。他們的關係可以追溯到20年前。

本屆總統大選到現時為止，奧巴馬除積極參與活動為民主黨人籌款外，還為民主黨總統候選人籌集了7,600萬美元（約5.9億港元）。

在大選進入最後一個月的倒數階段，奧巴馬將會繼續出席競選活動，為賀錦麗及其他民主黨候選人站台，爭取選民支持。