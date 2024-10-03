美國大選｜美媒：Elon Musk秘密資助共和黨2年　金額數以千萬美元

美國總統大選日益臨近，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）已徹底亮明支持共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮的態度。《華爾街日報》10月2日稱，事實上馬斯克早於約2年前就已成為共和黨的「大金主」。



報道引述知情人士報道，馬斯克早在2022年已悄悄地向與特朗普助手米勒（Stephen Miller）有關團體，以及佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）競選總統時的支持團體捐款數千萬美元。

報道指，這些此前從未被報道過的捐款表明，馬斯克在2024年似乎經歷快速的政治立場轉變，早在成立支持特朗普的超級政治行動委員會（Super PAC）之前，他就已成為資助共和黨倡議和候選人的主要力量。

上述情況使馬斯克成為保守派的「大金主」，再加上其社交媒體上大量的支持者，他已然成為美國政界最有影響力的人物之一。然而，他到目前為止在支持獲勝者方面的記錄充其量是「好壞參半」。

2020年5月30日，美國佛羅里達，馬斯克和特朗普在NASA合影。（Reuters）

《華爾街日報》報道，了解馬斯克相關動向及其組織稅務申報情況的知情人士透露，馬斯克於2022年秋季出資逾5,000萬美元（約3.9億港元），資助一個名為Citizens for Sanity的組織展開一系列廣告宣傳活動。

這些廣告大多在中期選舉前幾天在關鍵州份播出，在跨性別兒童醫療和非法移民等議題上抨擊民主黨。

Citizens for Sanity組織於2022年6月在特拉華州（Delaware）註冊成立，米勒領導的非營利法律組織的帶薪員工被列為該組織的董事和高層。

米勒是特朗普在白宮執政時期的高級助手、限制性移民政策的策劃者，更是其社會保守主義倡議的主要支持者。

2024年9月8日，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）現身美國網球公開賽男單決賽，意大利選手冼拿 （Jannik Sinner) 對陣美國選手費斯 (Taylor Fritz) 。（Reuters）

知情人士稱，馬斯克2023年再為德桑蒂斯競選總統提供1000萬美元的支持，這筆資金是通過一個名為Faithful & Strong Policies的組織撥付。馬斯克對德桑蒂斯競選總統提供支持的消息此前並未被報道過。

報道稱，這筆錢款中有超過一半的資金最終流入一個名為Never Back Down的親德桑蒂斯超級政治行動委員會「金庫」。德桑蒂斯在2024年1月宣布退選，並轉而支持特朗普。

對於這些報道內容，馬斯克和德桑蒂斯方面的代表均沒有立即回應置評請求。

《華爾街日報》提到，對於馬斯克而言，跨性別問題具有深刻的個人意義。他的孩子Vivian Jenna Wilson在16歲時進行變性。馬斯克辯解稱，自己當時簽字同意是「受欺騙」。

Wilson2022年4月公開與馬斯克斷絕關係，馬斯克數月後向米勒的組織捐款。馬斯克還在7月22日的一次採訪中表示，美國將變性稱為「性別確認護理」（Gender-Affirming Care）一詞是「可怕的婉轉說法」，促使他進一步向保守派靠攏。

2023年12月16日，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在羅馬參加由右翼政黨意大利兄弟會（Brothers of Italy）組織的活動時，做出舉起雙手的動作。（Reuters）

《華爾街日報》稱，馬斯克2023年開始有興趣支持德桑蒂斯競選總統，那時特朗普並非其支持的首選總統候選人。這兩人還曾公開地互相辱罵對方。

不過，馬斯克和特朗普的友好關係於2024年發展迅速，他開始全力支持特朗普競選。《紐約時報》3月援引消息稱，特朗普當時在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）會見馬斯克和一些富有的共和黨捐助者。

特朗普7月13日首次遇刺後，馬斯克在社交媒體X平台發文：「我完全支持特朗普總統，並希望他早日康復。」

《華爾街日報》7月15日援引知情人士報道稱，馬斯克當時已計劃從7月起，每個月向一個新成立的「美國政治行動委員會」（America PAC）提供約4,500萬美元，以支持特朗普重返白宮。

雖然馬斯克否認相關捐款消息，但兩人仍然頻繁互動，特朗普8月12日在X上接受馬斯克的專訪，期間馬斯克提出願意在特朗普的政府中發揮作用，幫助控制政府開支，而特朗普則回應：「如果馬斯克參與其中，我會很高興。」

2024年8月12日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普於佛羅里達州的私人別墅海湖莊園，在社交媒體X上接受億萬富豪馬斯克（Elon Musk）專訪。（Reuters）

特朗普9月15日表示，如果他贏得11月的大選，將採納馬斯克的建議，正式設立一個由後者領導的「政府效率委員會」。對此，馬斯克同日就在X平台上回應稱，如果有機會，他期待為美國服務，並強調自己「不需要報酬，不需要頭銜，不需要認可」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

